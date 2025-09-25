吳謹言結婚剛滿1年「領證官宣文消失」！網瘋猜離了…老公16字回應

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星吳謹言於去年（2024）9月13日宣布和《延禧攻略》男星洪堯結婚，並傳於今年2月生下女兒。她與老公同步發文官宣結婚，不料新婚剛滿一年，老公微博的結婚官宣文就消失，一時之間引發諸多揣測，相關話題迅速登上熱搜榜首。

▲吳謹言、洪堯2024年9月13日官宣結婚文，如今貼文消失。（圖／翻攝自微博）

洪堯結婚文寫下「今天結的」並Tag吳謹言，轟動整個娛樂圈，如今雙方微博再搜尋關鍵字，卻已經看不到該則貼文。對此，知情人士澄清表示，此事純屬技術性問題。原來是因為洪堯微博設定為「僅展示近一年內容」，而官宣結婚的貼文發布時間恰好超過一年，因此系統自動隱藏。而吳謹言更是設定微博內容「僅半年可見」，兩人的曬結婚證的合照貼文已經看不到。

▲洪堯微博沒有吳謹言相關貼文。（圖／翻攝自微博）

由於陸網引發婚變揣測，更有人猜「真分啦」、「就離了，果然娛樂圈的事情呀」，火速衝上微博熱搜第一。洪堯25日發文：「別天天疑似這疑似那了，好著呢，非常好。」也被視為回應外界質疑。

▲洪堯最新發聲。（圖／翻攝自微博）