呂文婉公開學生時期嫩照！　自爆童年「遭同學老師排擠」極度自卑

記者蔡宜芳／綜合報導

資深媒體人呂文婉日前在社群分享自己國中二年級時的照片，笑稱40年來唯一不變的就是「蘋果肌」，引來不少網友圍觀，被讚「從小看起來就機伶」。不過，她24日坦言，當時的自己並非外界所見的那般自信，反而極度自卑，還養成了「討好型人格」。

▲呂文婉透露自己小時候很自卑。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉透露，自己家中孩子多，所以物質供給比較貧瘠，小學時，老師曾要求全班穿白皮鞋，她回家後向媽媽提出，但得到的回答是「沒辦法買，穿布鞋就好」，她為此哭了一個晚上，「雖然不是唯一，還有另個同學跟我作伴…但乖乖牌的我總覺得自己不合群做錯事，下課連離開座位都不敢……」後來，大家流行課後到老師家補習，但她也因為家中經濟狀況不允許，便沒有參加，「同學排擠被邊緣化可以預期……」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呂文婉分享兒時照。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

在小學五年級時，呂文婉參加了花式跳繩體操校隊，並在老師挑選個人組參賽者時被選中。然而，在集訓過程中，老師卻對她異常冷漠，「一開口就是辱罵刁難……反觀對另個同學，永遠笑瞇瞇的，和藹又可親……」

後來，呂文婉跌破眾人眼鏡，抱回了台北縣亞軍獎盃，但不僅沒得到老師的稱讚，獎盃還在晨間升旗時就被收回，「我的自卑、沒自信、沒安全感，就這樣一路蔓延，討好型人格就此養成。」一番分享引網友紛紛留言「你現在成就，也是從小一點一滴磨練累積出來的」、「挫折是日後的養分」、「現在您很棒，讓那些看不起人的人，刮目相看」。

▲呂文婉（右）就讀國二時的照片。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）