孫綻怕擾鄰發耳塞 阿夫愛上軍中內褲「透氣又好穿」

記者葉文正／台北報導

台視實境軍旅節目《九條好漢在一班》上周播出溫暖的懇親會，班長雲朵和星兵孫綻和阿夫也特別在台視新聞跟大家分享軍中必備小物，孫綻自覺睡覺打呼很大聲像「交響樂」，連忙到營站買很多耳塞發放，避免打擾大家睡眠。不過阿夫後來聽習慣了，他笑說：「我聽到他打呼才睡的著，是白噪音的概念。」

▲孫綻(右)家人參加軍中懇親日。（圖／台視）

到了軍中安定心情很重要，身為基督徒的孫綻會帶十字架，只是軍中不能戴飾品，所以要藏在枕頭下。阿夫則是帶筆記本，是他「可以對話的小空間，也可以安定心情。」雲朵建議筆記本要帶小本的，可以塞進迷彩褲口袋，隨時記口令。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲朵姐姐(左)與阿夫。（圖／台視）

手錶也是必備品，早上有鬧鐘很重要。因為不能帶手機，孫綻認為手錶可以知道時間，尤其是團體行動，要有時間觀念，不讓自己成為害群之馬。阿夫則提醒手錶不要戴貴重的，因為訓練過程很容易刮傷，帶便宜的才不會心疼。

個性灑脫的阿夫進成功嶺的行李很輕便，連內衣褲都沒有帶，因為軍中都會發，雖然已經結訓，但阿夫到現在還是穿著軍中發放的內褲，日前他與雲朵班長、孫綻出席活動後，他當場還拉出褲頭來證明，直誇「透氣又好穿。」

沒帶會後悔的東西是什麼？雲朵建議女生可以帶防曬乳，前兩周課程緊繃不一定有時間擦，但第3周起應該可以找空檔擦防曬。孫綻說，近視的朋友要記得帶備用眼鏡，不然操課不小心弄斷會很麻煩，有看到入伍的新兵眼鏡是用膠帶黏的。阿夫覺得要慎選襪子，要吸濕排汗的，不然流很多汗味道會有點驚人。他還加碼建議上廁所要上一段沖一段，避免馬桶阻塞，被室友討厭。

《九條好漢》的熱播也讓他們跟家人多了聊天話題。雲朵之前服役4年半，歷經憲兵與藝工隊，曾負責保護國家元首，不過媽媽和妹妹沒當過兵不懂她過去的生活，「大家一起看節目，多了話題，了解原來我以前是這樣過來的。」孫綻的爸爸和弟弟是職業軍人，「我弟是教育班長，看節目我要立正站好，被他電。」不過全家能一起看節目，讓孫綻覺得很幸福，「最小的外甥看了說他長大也要去當兵，要跟大舅舅、小舅舅一樣。」阿夫的家人也說他在節目中很帥。