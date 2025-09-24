清水尋也持毒案「再爆新共犯」！　《初戀》24歲男星被捕公司證實

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男星清水尋也3日因在家中持有大麻遭警方逮捕，目前已被正式起訴。他原先被懷疑與同居的女子共同持有大麻，但最後僅以「單獨持有」罪名起訴。只是沒想到，24日又爆出他有其他共犯，對方是同為演員的遠藤健慎。

▲遠藤健慎和清水尋也在7年前因合作電影相識。（圖／翻攝自遠藤健慎IG、SA-KU官網）

24歲男星遠藤健慎在2018年和清水尋也合作電影《三角草的春天》，兩人也因此變成朋友。遠藤的經紀公司在24日的聲明中，承認遠藤的涉毒報導為真，目前正在配合調查，「此次事件造成各界相關人士，以及長期以來支持我們的各位極大的擔憂與困擾，我們深感歉意並致以誠摯的道歉。至於後續的應對措施，待確認完畢後，將會立即向各位回報。」

▲遠藤健慎8月中旬才剛分享和清水尋也的合照。（圖／翻攝自Instagram／kenshinendo_official）

此前，清水尋也因違反《麻藥取締法》被起訴，隨後經警方調查，遠藤健慎及另一名20多歲男子，和清水是共同持有乾燥大麻的關係，兩人都在24日被東京警視廳逮捕。

遠藤健慎在2009年9歲時便以童星身分踏入演藝圈，2017年因電視劇《明天的約定》受到矚目，後續接演了《高領之花》、《直衝青天》、《美麗的他》等作品，也曾參演2022年的《First Love初戀》。

