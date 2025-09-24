57歲邱淑貞野生現蹤！素顏綁丸子頭　戴50萬勞力士吸睛

▲邱淑貞近日現身普陀山祈福。（圖／翻攝劇照、小紅書）

90年代香港「性感女神」邱淑貞，1999年嫁給I.T創辦人沈嘉偉後便息影、生下3名女兒。現年57歲的她近日現身中國浙江的普陀山，素顏綁著丸子頭，優雅迷人，她雙手合十，手上的勞力士錶也相當吸睛。

一名網友昨（23日）在小紅書分享幾張「野生邱淑貞」照片，可見她戴墨鏡，穿黑色襯衫和灰色長褲，綁著丸子頭，膚質白皙，看起來很凍齡。她揹著黑色大包包，左手還戴了價值約新台幣50萬元的勞力士錶。

▲邱淑貞雙手合十，手上的勞力士錶很吸睛。（圖／翻攝小紅書）

▲邱淑貞到普陀山祈福。（圖／翻攝小紅書）

▲邱淑貞到普陀山祈福。（圖／翻攝小紅書）

據指出，邱淑貞當時見到網友拍照，也沒有制止，而是雙手合十、微笑回應，虔誠又親切，當天她應該是到普陀山祈福。

邱淑貞以身材姣好、外型美豔著稱，1987年曾參選香港小姐，1988年進入影壇，首部演出的電影是與劉德華合作的《最佳損友》、1992年在《赤裸羔羊》中性感大膽演出，奠定「性感女神」地位。

▲邱淑貞（中）與女兒沈月（左）、沈日（右）。（圖／翻攝yuetyuetxx IG）

▲邱淑貞（右）和丈夫沈嘉偉（左）上月現身好友上山詩鈉（中）的生日派對。（圖／翻攝annaboop IG）

結婚後，她與丈夫生下沈月、沈日、沈晨，夫妻倆上月還一同現身好友上山詩鈉的生日派對，邱淑貞凍齡美貌引來網友驚呼連連。而長女沈月因長相與母親相似，獲封「最美星二代」。二女兒沈日近來也跟隨姊姊腳步進入時尚圈。



