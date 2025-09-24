金鐘60！票選開跑　《綜藝玩很大》再度槓上《飢餓遊戲》

記者葉文正／台北報導

第60屆金鐘獎入圍名單已於日前揭曉，而往年觀眾可直接參與的「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」非正式競賽票選活動，今年仍持續舉辦，邀請全民熱情參與，為喜愛的節目應援投票！本次票選活動將於 LINE TODAY 平台分兩階段進行：初選於114年9月15日(一)15:00至10月1日(三) 15:00截止，每人可於活動期間內，在「綜藝節目初選名單」及「戲劇節目初選名單」中，各投票一次，分別選出1到5部最喜愛的作品。票數最高的前5名，可進入決選。

▲《綜藝玩很大》。（圖／三立提供）



過去兩屆金鐘獎人氣票選皆競爭激烈，今年票選熱度依舊不減，結至今(24) 日節目類票選前三名分別是《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》及韓星利特參與的《廚師的迫降：客家廚房》。戲劇類同樣戰況激烈，名列前茅的作品包括《影后》、《我的婆婆怎麼那麼可愛2》、《童話故事下集》以及《正港分局》等戲劇節目。主辦單位呼籲觀眾踴躍參與，除了為心中的人氣之選投下關鍵一票外，還有機會獲得金鐘獎頒獎典禮的入場門票或APPLE iPad等好禮！

▲《我的婆婆怎麼那麼可愛2》再度入選。（圖／三立提供）



第60屆金鐘獎也推出系列慶祝活動，由文化部影視及流行音樂產業局主辦、即將於華山1914文化創意產業園區中7B館舉辦的「金鐘60/60特展」，以回顧臺灣廣播及電視媒體產業的發展歷程為主軸，透過關鍵事件與經典影視作品，訴說六十年的故事。無數人的記憶與感動，展現金鐘獎作為指標性獎項所承載的文化價值。將展場打造成「娛樂世界」的沉浸場域。觀眾可透過互動體驗，從幕前走到幕後，完整感受金鐘六十年的光輝軌跡與精彩瞬間。展區共規劃四大主題，策展團隊特別走訪媒體人、各廣播電台及電視台，蒐羅一甲子以來的珍貴素材與物件，帶領觀眾走進時光隧道，重溫廣播與電視陪伴成長的那份感動。「金鐘60/60特展」將於 114年10月6日至10月19日 在 華山1914文化創意產業園區中7B館隆重登場，邀請民眾一同見證屬於臺灣影視的榮耀時刻。

▲《廚師的迫降：客家廚房》。（圖／客家電視）



今年主辦單位也特別精心準備「金鐘六十特製限量大禮包」與聯名商品致贈予每位入圍者，象徵榮耀與祝福，並向每一位入圍者致敬。大禮包內含金鐘六十限定「立可拍」、「抱枕」、「一卡通」以及專屬設計小物（手機掛繩與鑰匙圈）；聯名商品則網羅FOOTER聯名襪、澤予堂草本保養品、青鳥旅行聯名蛋捲等，展現金鐘六十的紀念價值與滿滿心意。



「第60屆金鐘獎」包括「廣播金鐘獎」、「節目類金鐘獎」、「戲劇類金鐘獎」三場典禮，均於臺北流行音樂中心舉行，10/11為「廣播金鐘獎頒獎典禮」，10/17「節目類金鐘獎頒獎典禮」，10/18則是「戲劇類金鐘獎頒獎典禮」，三場典禮皆由三立電視台負責製播。典禮及金鐘60系列活動詳情請上金鐘獎官方網站查詢（https://gba.tavis.tw/60th/）。