明星妻癌逝10年留遺言「想葬在一起不要再婚」　名廚夫忌日曬玫瑰發文

記者陳芊秀／綜合報導

還記得已故日本女星川島直美嗎？她主演電視版《失樂園》，當年以大尺度性感床戲掀起話題，隨後也演出多部戲劇代表作，然而因罹患膽管癌，於2015年9月24日病逝，享年54歲。她生前與甜點名廚丈夫鎧塚俊彥非常恩愛，更向丈夫留下遺言「不要再婚」，病逝至今10年男方沒有再婚，忌日這天丈夫曬照發文：「永遠感謝。」

▲川島直美54歲癌逝至今10年，甜點名廚丈夫鎧塚俊彥曬照悼念。（圖／翻攝自日網）

鎧塚俊彥貼文附上10朵紅玫瑰的照片，花瓣層層疊疊，顯得飽滿而美麗，花束前方則是愛妻川島直美的遺照。他透露今天是妻子第10次忌日，在家裡就是10支玫瑰，「各位知道嗎？玫瑰的花語會根據數量而改變。1支是『一見鍾情』，3支是『告白』，對我而言，10支代表的是「感謝」。對於妻子，我對於常說『永遠的愛』這句話，總感到有些害羞，或者說是一種不協調感、有所抗拒。所以如果要我說，那便是『永遠的感謝』。」他將玫瑰花擺在愛妻的遺照前，用溫柔的文字與動人的畫面，證明了這份思念十年來從未褪色。

▲鎧塚俊彥送上10朵玫瑰悼念亡妻川島直美。（圖／翻攝自IG）

川島直美是中生代實力派女星，罹癌時已經被告知餘命剩下一年，後來抗病更因此身形暴瘦。深愛丈夫的她2015年曾在《徹子的房間》透露留有遺書，是寫給丈夫鎧塚俊彥，因手術成功了所以遺書已經銷毀。而她透露當時那封銷毀的遺書寫著：「希望可以葬在一起，可以的話不要再婚哦，我先走了……。」

鎧塚俊彥喪妻後，陪伴著妻子的骨灰5個月後才將妻子安葬，往後每年仍持續慶祝著夫妻的結婚紀念日。其實他2018年曾被日媒《週刊文春》捕捉到與女星西川加奈子聚餐，但他拒絕回應兩人關係，女方2022年宣布與男星鈴木擴樹結婚。他目前甜點事業相當成功，沒有再傳出感情方面的消息。