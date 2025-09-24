全智賢辱華恐賠2億！　陸專家點破「1大敗筆」：該繃緊一根弦

記者田暐瑋／綜合報導

全智賢因主演《暴風圈》引發爭議，因一句與中國相關的台詞掀起「辱華」爭議，被傳因此部分廣告代言受到影響，恐面臨賠償2億下場，大陸媒體人胡錫進發文分析，「全智賢應當了解，這就是當今地緣政治影響和中韓微妙關係的現實。」直言此事無對錯，唯一做錯的就是沒有把消費者的喜好和感受放在首要考量。

▲全智賢新劇《暴風圈》1台詞惹怒陸網。（圖／翻攝自微博）

全智賢飾演的外交官角色發表了「為什麼中國會偏向選擇戰爭」等敏感言論，加上劇中部分場景設計被網友指出疑似影射大陸國旗，引發強烈不滿，目前已有兩家與全智賢合作的大陸品牌緊急將其代言廣告下架。胡錫進指出，近期中韓關係趨於微妙，兩國民間互動也隨之改變，使得在兩國間進行文化交流的藝人面臨更多限制與考驗。

對於藝人碰觸到敏感議題，胡錫進直言：「娛樂明星最重要的事情之一就是維護與粉絲之間的情感紐帶，但是由於地緣政治的影響，娛樂明星同時取悅中韓兩國觀眾的難度變大了，這誰都不能怪。他們唯一需要做的是接戲做事都更加謹慎，盡最大努力不去冒犯任何一個自己的粉絲群。不僅演員，所有做跨國生意和交流的人都要繃緊一根弦。」

▲全智賢。（圖／Disney+提供）

