韓職現役啦啦隊長　朴昭映加盟「桃氣女孩」　

記者葉文正／台北報導

由影響力動能股份有限公司攜手桃園雲豹飛將職業排球隊共同打造的專屬職業排球啦啦隊—桃氣女孩（Peach Girls），自9月1日起展開徵選，歷經三週、兩階段賽程，超過300位女孩熱情報名，最終決選出5位正取、6位備取，共11位新星正式取得桃氣女孩資格，本屆冠軍由前「蜜蜂少女隊」成員許和琪奪下，她憑藉出色舞技與舞台經驗，獲得評審一致青睞。

▲桃氣女孩徵選結果揭曉 ，300位女孩逐夢，11人脫穎而出！。（圖／桃氣女孩提供）

正取名單還包括：洪珮珈（仔仔）現役籃球啦啦隊，多才多藝，與主持人即興互動大受好評。蔓妮，舞藝精湛，氣場十足。林宛頤（宛宛）是樂天女孩體驗營學員，被稱為「小趙娟周」。詩函則來自台南，帶來陽光活力與南部熱情。

▲朴昭映加盟桃氣女孩。（圖／桃氣女孩提供）

備取則擴增至6人，分別為：林雅倫（艾麗）、劉邦妮（680）、李若綺（Nia）、邱怡瑄（瑄瑄）、谷恬欣（甜心）、李佳芸（茉莉）。其中，甜心以阿美族天籟歌聲自創曲打動人心，茉莉則帶來美式應援特技，表演別具特色。

此外，繼可愛天花板金佳垠之後，韓國職棒現役啦啦隊長 朴昭映（韓語：박소영） 也正式加盟桃園雲豹飛將職業排球隊啦啦隊「桃氣女孩」，成為新賽季最受矚目的重量級新援。

現年 24 歲的朴昭映，來自韓國仁川，擁有深厚的啦啦隊資歷，不僅是韓職多支球隊的應援核心，更在韓華鷹、三星獅等舞台上累積超高人氣。她最鮮明的標誌，就是一雙「會笑的眼睛」，總能以燦爛的神情電翻全場粉絲。更重要的是，她目前身兼韓職啦啦隊現役隊長，此次來台加盟，讓「桃氣女孩」一舉站上職業運動應援舞台的新高度。