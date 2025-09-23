搖滾樂團八青哥開唱嘉賓超狂　「街頭鼓王」躲台上...最後一刻才揭曉

記者蔡琛儀／台北報導

搖滾樂團八青哥上周末在Legacy Taipei開唱，三人輪流擔任主唱、吉他手與貝斯手，展現多才魅力，主唱Yolo更引用新歌〈上我的車〉邀粉絲「一起衝向八青哥的音樂宇宙」，全場氣氛火熱。演出後舉辦簽名會，即使風雨交加，人龍仍看不見盡頭，三人簽了超過1.5小時，人氣超旺。

▲八青哥演唱會，嘉賓吳汶芳。（圖／Legacy Taipei 傳音樂展演空間 、青春音樂提供）

演出中，阿熊與閔翔輪番主唱〈極速〉、〈超跑情人夢〉，Yolo則化身貝斯手，三人合奏〈軋車〉，默契與技巧讓現場樂迷尖叫不斷。好友吳汶芳也抱吉他登場，與Yolo深情合唱〈這樣的我值不值得你愛呢〉，她笑稱：「前兩天才被邀請，但一定要來支持！」Yolo更自薦未來擔任她演唱會嘉賓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈你是不是也喜歡我呀〉MV女主角方晨更首度登台，與Yolo合唱新曲〈可是我呀〉，瞬間掀起尖叫。被封為「街頭鼓王」的李科穎則在開場就悄悄擔任客座鼓手，直到演出尾聲才揭曉身份，成為壓軸驚喜。

▲八青哥在台北終於完成百場挑戰。（圖／Legacy Taipei 傳音樂展演空間 、青春音樂提供）

八青哥在舞台重現快閃演出的布條，貼上「100」字樣，象徵完成百場挑戰，Yolo感性說：「從1到100，真的很不可思議！」最後以極簡編制演唱〈海邊〉、〈自從你離開〉，帶粉絲重溫街頭感動。