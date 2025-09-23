ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「速懶〇殺手」片名太辛辣遭下架！　酷兒影展40部作品「23部是限制級」

記者蕭采薇／台北報導

最「野」的電影節「2025台灣國際酷兒影展」，今年祭出40部作品，其中23部列為限制級，挑戰觀影尺度極限。特別是閉幕片《Mamántula》描繪主角對血液及精液有難以滿足的慾望，引發一場連環殺人事件，日前取原片名翻譯為「速懶Ｏ殺手」，沒想到名字太辛辣，導致全面下架貼文的命運。

▲台灣國際酷兒影展閉幕片《Mamántula》日前取原片名翻譯為「速懶Ｏ殺手」，沒想到名字太辛辣，導致全面下架貼文的命運。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

▲《Mamántula》日前取原片名翻譯為「速懶Ｏ殺手」，沒想到卻導致全面下架貼文的命運。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

「速懶Ｏ殺手」最終改以原文片名《Mamántula》作為正式片名，開放各界看完電影後取更貼切又合乎尺度的中文片名。策展人劉永晧直呼今年策展的關鍵字便是「野」，尺度超展開，每一部影片只在影展期間放映兩次，大多以後在台灣都不會再有機會觀賞，一定要把握機會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025台灣國際酷兒影展以「酷兒異托邦」為主題，充滿「華麗」又「野性」，策展人劉永晧特別凸顯酷兒影像的實驗性與多樣性，端出一桌全球料理——葷素兼備、靈肉雙修、澎湃奔放。片單有超過一半帶有情色元素，23部作品被列為「限制級」。

▲台灣國際酷兒影展閉幕片《Mamántula》日前取原片名翻譯為「速懶Ｏ殺手」，沒想到名字太辛辣，導致全面下架貼文的命運。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

▲今年台灣國際酷兒影展最受矚目的電影，無疑是閉幕片《Mamántula》。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

他要觀眾大可不必驚訝，「大島渚《感官世界》、拉斯馮提爾《性愛成癮的女人》都曾在主流場合引發轟動。既然異性戀性題材能進入核心舞台，同志影像的欲望表現更不該僅限於地下。」然而焦點不在情色，而在於實驗性。今年的影展，不是色情，而是感性的邀請。」希望今年的影展能為台灣酷兒導演與觀眾帶來新鮮刺激，共同進步。

閉幕片《Mamántula》拍出結合肉體恐怖、酷兒文化（男同志慾望場域）與類型片的奇幻電影，故事描述人人渴望的男子「Mamántula」，完美性感卻潛藏異樣慾望──他對血液與精液有著無盡渴求，導致整座城市不斷出現因「吹喇叭」而引發的連環殺人事件。

▲台灣國際酷兒影展開幕片《愛作歹》。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

▲台灣國際酷兒影展開幕片《愛作歹》。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

當警探步步逼近，驚人的秘密逐漸浮現—這個夢寐以求的男人，背後隱藏著不可告人的黑暗真相。本片尺度全開、難以歸類，畫面不時出現大量「白色液體」，每一次的邂逅都是慾望的開始，而在慾望背後卻潛藏殺機。

策展團隊為了取中文片名傷透腦筋，最初拆解Mamántula拉丁語原意，Mamar有「吸奶」之意，Tula則是男性性器官的拉丁美洲俚語，因此翻譯中文片名為「速懶Ｏ殺手」，日前在社群平台貼出之後，瞬間造成網友瘋轉熱議，沒想到才沒過幾天就慘遭全面下架，決定暫時不再取新的中文片名，改以西班牙片名作為在台灣的正式片名，開放各界看完電影後，再集思廣益取更貼切又合乎尺度的中文片名。

▲台灣國際酷兒影展開幕片《愛作歹》。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

▲台灣國際酷兒影展開幕片《愛作歹》。（圖／台灣國際酷兒影展提供）

「2025台灣國際酷兒影展」將在10月3日至10月5日、10月10日至10月12日連續兩個週末於台北長春國賓影城，購票請洽「OPENTIX兩廳院文化生活」。

 

※本文版權所有，非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

酷兒影展台灣國際酷兒影展Mamántula速懶Ｏ殺手

ETtoday星光雲

