陶喆唱進北京鳥巢「3天吸16.5萬人」太狂！　當眾淚灑舞台

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王陶喆「Soul Power II」世界巡迴演唱會歷時18個月、跨越30座城市共67場，於9月19至21日唱進北京鳥巢，3場共湧入16.5萬人，寫下單站最多觀眾紀錄，巡演自2024年3月啟程，時隔一年三個月重返北京，這次以巨型LED舞台、登頂鳥巢的震撼設計，為兩岸三地收官畫下完美句點。

▲陶喆上週登上北京鳥巢開唱。（圖／偉大文化提供）

演出以新歌〈Stupid Pop Song〉開場，全場隨〈找自己〉沸騰，首場更驚喜首唱另一首新歌〈微塵〉，原本承諾「不要哭哭」的陶喆，卻在唱到〈蝴蝶〉時，因滿場蝴蝶星空與歌迷共鳴淚灑舞台，最終場他穿上象徵性的original背心，獻上新歌〈讓愛再繼續〉，傳遞永恆承諾，並在社群語音向歌迷約定：「Love Always，我會一直在。」

台下嘉賓同樣星光熠熠，與陶喆共創經典的作詞人娃娃首場現身支持，恩師王治平則於最終場到場觀賞。此次巡演名稱承襲出道20年前的「Soul Power」，陶喆希望回歸「音樂本位」與「靈魂本質」，讓這段跨越世代的音樂旅程更完整。

▲陶喆接下來將到海外演出。（圖／偉大文化提供）

陶喆感性將兩岸三地演出收官後，「Soul Power II」仍將持續啟程，接下來將唱進馬來西亞、澳洲、加拿大、美國及歐洲，把這股靈魂力量傳遞到全球各地。