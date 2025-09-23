周杰倫、昆凌遭爆有了第四胎　她鬆口「想封肚」：該對身體好一點

記者蔡琛儀／台北報導

天王周杰倫與妻子昆凌結婚10年育有2女1子，夫妻倆月初在墨爾本被粉絲捕獲，也大方和對方合照，但昆凌當時的寬鬆穿搭，加上看起來似乎有些微凸的肚子，被不少網友懷疑是否有了第四胎，今（23日）昆凌出席保健食品代言記者會，被問到此事也正面回應：「好像常常大家掐指一算某個時間我要懷孕，就會被問，但現在沒有。」

▲▼昆凌甜美現身，否認有第四胎。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

昆凌今絕美現身，被主持人阿Ken狂誇變得更美、皮膚更透亮，還虧他：「你私底下都沒這樣誇獎我欸。」而她今天穿的的白色長禮服更顯纖細好身材，談到是否想要再有第四胎？昆凌甜笑表示：「順其自然，三個孩子很好，也該對自己身體要好一點，盡量不要。」似乎宣示想封肚。

今天周董因為有工作在身，沒有陪昆凌工作，談到保養秘訣，昆凌說保持心情好、規律運動習慣以及搭配保健食品，由內而外的保養非常有效。周董和兒子Romeo超迷網球，昆凌笑說以前都是用看的，現在也被影響愛上網球，先前老蕭受訪說Romeo網球超強，自己還打輸他，昆凌謙虛說：「老蕭很厲害，他對小朋友沒出全力才有機會（贏）的。」不過也透露周董、Romeo父子倆網球程度已經差不多厲害。

▲▼昆凌一身貼身白洋裝襯出好身材。（圖／記者湯興漢攝）

而周董原本說今年暑假要推出新專輯，至今卻遲遲未有著落，昆凌被問到進度笑說：「要看小女兒干擾他的程度。」坦言小女兒超愛黏著爸爸，周董也很享受與女兒的甜蜜互動，因此自己也不會去干涉。之前周董被目擊陪昆凌逛街完全沒滑手機放空，上個月昆凌生日，女兒還手作卡片、蛋糕、擺盤，看得出周董一家五口的幸福天倫。