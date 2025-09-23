Lulu閃嫁陳漢典！舊愛張瑞夫聞訊「真實反應曝」　遭虧：表情能開心一點嗎

記者孟育民／台北報導

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）11日宣布結婚，喜訊震驚演藝圈，小倆口雖然還沒登記，但已被週刊捕捉正籌備1月的婚禮，現身台北文華東方酒店看場地、試菜，私下互動超甜。Lulu前男友張瑞夫今（23日）首現身，再度獻上祝福，「開心的新聞，大家都開心！」不料卻被在旁的浩子虧，「表情可以開心一點嗎？」

▲ 張瑞夫大方祝福Lulu 。（圖／記者徐文彬攝）

Sandy吳姍儒、浩子、許效舜、黃豪平、選手代表張瑞夫，一同出席《Talk Talk秀台語》第二季開播記者會 ，身為Lulu前男友的張瑞夫，難免被問到Lulu婚訊，他也大方祝福，坦言確實充滿驚訝，沒想到新郎會是陳漢典，私下並無傳訊恭喜，「我也是人家跟我說我才知道，你們也知道手機一直響，會很快沒電，那個時候17還沒出。」不過他一下被浩子虧「要記得笑」，黃豪平又忍不住鬧「他跟阿達也有個群組」，讓全場笑聲不斷。

▲許效舜、黃豪平,、吳姍儒、浩子, 、張瑞夫、許效舜、黃豪平,、吳姍儒、浩子,、張瑞夫出席 《Talk Talk秀台語》第二季開播記者會 。（圖／記者徐文彬攝）

另外，黃豪平坦言對於兩人婚訊事前全不知情，「我那時候還在搭公車，認真蛤了一聲，我到新聞出來三天，我有一天睡前還是很驚訝，一瞬間會想到覺得好魔幻喔，覺得是很美好的事情。」

▲黃豪平坦言事前並不知情 。（圖／記者徐文彬攝）

眾人都表示還沒收到婚宴邀請，許效舜則突向吳姍儒說：「你爸爸包兩百萬，我們是要怎麼包？」讓吳姍儒笑說要去跟吳宗憲說一聲，許效舜接著開玩笑說道自己有包紅包的規定，「包36萬可以看洞房花燭夜，有咖啡、甜點，包8800萬可以直接把老婆娶回家，如果包2.4億的人，就先幫澎哥處理事情。」