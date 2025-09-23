百萬吃播主拒酒測「棄車狂逃300公尺」　耍賴20分鐘慘被上銬

記者張筱涵／綜合報導

擁有逾165萬訂閱的南韓知名吃播YouTuber「尚海基」（音譯），日前因涉嫌酒後駕車並拒絕酒測遭警方現行犯逮捕。

▲尚海基涉嫌酒駕，拒檢逃逸。（圖／翻攝自Instagram／sanghyukkwon）



南韓警方表示，尚海基於9月21日凌晨3點多，在首爾江南區到松坡區之間駕駛約12公里，途中接獲檢舉而被警方攔查，但他不僅拒絕停車，還棄車逃跑約300公尺，最終仍被抓獲。警方試圖進行酒測，他卻持續拒絕20分鐘，因而遭到當場逮捕。

尚海基1991年生，今年33歲，來自大邱，曾服役至陸軍中士退伍，退伍後一度擔任健身教練，隨後跨足餐飲與品牌合作事業。他自2018年開始經營頻道，以「吃播」內容走紅，2019年推出的「拉麵自助無限續碗」影片更突破700萬次觀看，目前在YouTube有165萬訂閱者、Instagram則有41萬追蹤。

消息傳出後，在韓網引起大量討論。有網友驚訝表示「我認識的男吃播YouTuber就兩個，他就是其中一個，結果都出事了，真的失望」、「哇，前兩天才看他的影片，現在直接形象全毀」，也有人直批：「如果喝成那樣還敢開車，根本是習慣性酒駕」、「這種人還裝得很親切，結果背地裡幹這種事，太讓人失望」。

多數留言則集中在憤怒與失望，「喝酒為何不叫代駕或計程車？真的不理解」、「我本來很喜歡的吃播主，現在徹底幻滅」、「再也不會看他的頻道了」。

警方目前已對尚海基展開調查，將釐清其酒駕與拒測的詳細經過。

