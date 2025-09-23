ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

洪詩二寶「首次露正臉」！
晚上睡不著？「４個好眠提醒」
小茉莉「大巨蛋飲酒喧嘩」道歉了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

郭書瑤 春風 陳瑀希 小茉莉 于朦朧 任嬌 陳漢典 LuLu

白敬亭《不眠日》再挑戰高智商角色　五重時間循環超狂設定4大必看亮點

《難哄》白敬亭新劇化身「神探」刑警辦案！《不眠日》上演「極限燒腦」時間循環，科幻x刑偵打造全新懸疑宇宙

▲白敬亭挑戰最新燒腦神劇《不眠日》。（圖／取自不眠日官方微博，下同 ）

圖文／CTWANT

繼現象級時間循環劇《開端》之後，演員白敬亭再度挑戰高概念懸疑題材，攜手實力派演員文詠珊、宋洋，帶來最新燒腦神劇《不眠日》。本劇改編自張小毛的小說《逆時偵探組》，於9月17日正式在愛奇藝與Netflix同步上線。故事跳脫了傳統刑偵劇的框架，創新地引入「五重時間循環」的超自然設定，講述警官丁奇如何在同一天內，擁有最多五次「重啟人生」的機會，與時間賽跑、阻止犯罪並揭開真相。新穎的題材、強大的卡司，加上層層反轉的劇情，讓《不眠日》一開播就引爆了超高討論度。

白敬亭《不眠日》劇情亮點：超越《開端》的「五重時間循環」超狂設定

[廣告]請繼續往下閱讀...

時間循環題材近年屢見不鮮，但《不眠日》在此基礎上做出了極具創意的升級。主角（白敬亭飾）並非無限次地重溫同一天，而是被賦予了「最多五次」的結構化循環能力。這意味著，他在每一次的循環中做出的選擇、收集到的線索都至關重要，因為機會只有五次。一旦五次機會用盡仍未能阻止悲劇，結果將被永久鎖定。這個「有限次數」的設定，不僅大幅提升了劇情張力與緊迫感，也讓主角的每一次決策都充滿了壓力和不確定性，讓觀眾跟著他一同心懸一線。

《難哄》白敬亭新劇化身「神探」刑警辦案！《不眠日》上演「極限燒腦」時間循環，科幻x刑偵打造全新懸疑宇宙

白敬亭《不眠日》劇情亮點：白敬亭再戰高智商角色，演繹「逆時刑警」

從《明星大偵探》中的高能玩家，到《開端》裡陷入循環的遊戲架構師，白敬亭的高智商形象早已深入人心。這次在《不眠日》中，他飾演的刑警角色，可謂是將「智力值」拉到滿點。他不僅需要具備刑警的敏銳觀察力和邏輯推理能力，更要善用每一次時間循環的「情報差」，在有限的機會中佈局、試錯、並找出破局的唯一解。看著他從最初的迷茫，到逐漸掌握循環規律，再到與幕後黑手展開跨越時間的智力博弈，整個過程爽感與燒腦程度雙雙爆表。

《難哄》白敬亭新劇化身「神探」刑警辦案！《不眠日》上演「極限燒腦」時間循環，科幻x刑偵打造全新懸疑宇宙

白敬亭《不眠日》劇情亮點：科幻設定與硬核刑偵的完美融合

本劇最成功之處，在於將天馬行空的科幻設定，與寫實的刑偵辦案流程完美地結合在一起。劇中沒有過度渲染超能力的神奇，反而更著重於主角如何將「重啟」這個超自然能力，作為一種極端的「偵查工具」。每一次循環，都是一次對犯罪現場的重新模擬、對嫌疑人反應的重新測試。劇中對於犯罪手法的剖析、證據鏈的建立依然非常扎實，搭配文詠珊、宋洋等實力派演員所飾演的警隊同事與對手，共同編織出一張邏輯嚴密又充滿懸念的追兇大網。

《難哄》白敬亭新劇化身「神探」刑警辦案！《不眠日》上演「極限燒腦」時間循環，科幻x刑偵打造全新懸疑宇宙

白敬亭《不眠日》劇情亮點：女神實力派飆戲！文詠珊聯手泰國影后Aokbab加盟

一部成功的懸疑劇，除了引人入勝的男主角，旗鼓相當的女性角色更是靈魂所在。《不眠日》在演員陣容上同樣帶來巨大驚喜。首先由近年在大小銀幕都備受肯定的文詠珊擔任女主角，她獨特的清冷氣質與細膩的演技，勢必將為劇中錯綜複雜的人物關係增添更多神秘色彩，她與白敬亭的互動是敵是友，成為推動劇情的關鍵。

《難哄》白敬亭新劇化身「神探」刑警辦案！《不眠日》上演「極限燒腦」時間循環，科幻x刑偵打造全新懸疑宇宙

而更讓影迷驚喜的是，劇組更請來了泰國天才演員茱蒂蒙瓊查容蘇因（Aokbab）跨海演出。Aokbab憑藉神作《模犯生》廣為亞洲觀眾所熟知，更在2024年以電影《飢餓遊戲》中的精湛表現，一舉斬獲國際艾美獎最佳女主角獎，成為名符其實的國際影后。此次她重磅加盟《不眠日》，不僅是她首度挑戰華語懸疑劇，更讓本劇的演員含金量再度飆升。文詠珊與Aokbab兩位風格迥異卻同樣充滿魅力的實力派女演員，將在劇中上演何種精彩對手戲，也成為了本劇最令人期待的看點之一。

《難哄》白敬亭新劇化身「神探」刑警辦案！《不眠日》上演「極限燒腦」時間循環，科幻x刑偵打造全新懸疑宇宙

延伸閱讀
緊握不放1／孫其君夜巡東張西望　牽手阿姨獲得滿滿正能量
瘋傳「北捷國小生昏倒沒人敢扶」？　網眼尖怒點真相：醜化台灣
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王白敬亭不眠日陸劇茱蒂蒙瓊查容蘇因

推薦閱讀

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

3小時前

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

3小時前

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

4小時前

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

2小時前

于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪　涉案男星近況曝

于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪　涉案男星近況曝

18小時前

小茉莉神隱2天道歉了！　「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征：行為確實不當

小茉莉神隱2天道歉了！　「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征：行為確實不當

14小時前

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

22小時前

「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

21小時前

威廉逃兵主持棒遭拔！　許效舜嘆可惜「送祝福」：他是人才

威廉逃兵主持棒遭拔！　許效舜嘆可惜「送祝福」：他是人才

14小時前

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

10小時前

歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

16小時前

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

2小時前

熱門影音

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
男粉為了周杰倫「丟下老婆」　他傻眼：算什麼男人XD

男粉為了周杰倫「丟下老婆」　他傻眼：算什麼男人XD
昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！
利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT

利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT
陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙

陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

看更多

【反擊來了】釋昭慧自爆月薪14萬　「我需要什麼供養？」

即時新聞

剛剛
剛剛
42分鐘前0

宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」！反擊5造謠：污言穢語壓得我喘不過氣

2小時前2

《我家的事》曾敬驊「國中照」被挖出！戴粗框眼鏡青澀模樣　網讚從小帥到大

2小時前1

9月24日星座運勢／天蠍座強大資源湧現　處女放下舊制度拚業績

2小時前3

演唱會觀眾等嘸人喊退票！　信沉默2天首吐原因

2小時前43

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

2小時前88

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

3小時前1533

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

3小時前1717

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

4小時前1218

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

10小時前122

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

讀者迴響

熱門新聞

  1. 郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　
    3小時前3217
  2. 郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡
    3小時前3033
  3. 郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓
    4小時前2418
  4. 丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝
    2小時前148
  5. 于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪
    18小時前222
  6. 小茉莉神隱2天道歉了！「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征
    14小時前2822
  7. 《大熱門》CP成真最大功臣是她！
    22小時前8
  8. 把Lulu當公主寵！從交往到結婚都是陳漢典主動
    21小時前10
  9. 威廉逃兵主持棒遭拔
    14小時前12
  10. 蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴「23年來從未忘」
    10小時前242
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合