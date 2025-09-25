9月25日星座運勢／獅子一見鍾情桃花旺到爆！ 天蠍遇貴人「資金順暢」
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：可以學習新知
感情：兩人好感曖昧
財運：新的角度賺錢
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：金牛
雙子座
工作：準備進行交接
感情：開始新的生活
財運：努力存錢償貸
幸運色：金色
貴人：巨蟹
小人：處女
天秤座
工作：說出心中想法
感情：老實面對情感
財運：心中自有明燈
幸運色：紫色
貴人：水瓶
小人：處女
【土象星座】
魔羯座
工作：新的階段開始
感情：得到家人協助
財運：放下心中恐懼
幸運色：紅色
貴人：處女
小人：天蠍
金牛座
工作：得到長官協助
感情：思考下一階段
財運：重視資源分配
幸運色：紅色
貴人：射手
小人：水瓶
處女座
工作：等待新的安排
感情：開創新的生活
財運：祈禱幸運發生
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座
工作：可以準時完成
感情：風和日麗美好
財運：聽從貴人指點
幸運色：藍色
貴人：獅子
小人：雙子
天蠍座
工作：新的合約開始
感情：家人歡喜見面
財運：資金順暢流動
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
雙魚座
工作：更換辦公座位
感情：全家和諧美滿
財運：請教理專意見
幸運色：綠色
貴人：雙魚
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座
工作：檢視工作績效
感情：建立美好連結
財運：研究嶄新產品
幸運色：白色
貴人：雙子
小人：牡羊
獅子座
工作：重要案件解圍
感情：兩人一見鍾情
財運：可以順利解套
幸運色：黑色
貴人：魔羯
小人：雙魚
射手座
工作：完成階段任務
感情：生活開始美好
財運：放下心中執著
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響