全智賢《暴風圈》1台詞掀辱華爭議！　3代言受影響「廣告拍攝喊卡」

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星全智賢主演的新劇《暴風圈》近日播出後，因一句與中國相關的台詞，意外在中國掀起「辱華」爭議，她也被傳因此部分廣告代言受到影響，對此，所屬經紀公司PEACHY也做出了回應。

▲全智賢捲辱華爭議。（圖／翻攝自FACEBOOK／Disney+）



據《體育東亞》23日報導，全智賢飾演的角色在《暴風圈》說出：「中國為什麼偏好戰爭呢？核彈可能會落在接壤地區啊。」這段台詞被中國網友認為帶有「貶低意味」，隨即在網路上掀起熱議。一名演藝圈相關人士透露，一家中國服飾品牌原定25日在首爾與全智賢合作拍攝廣告，但因輿論失控，拍攝計畫已臨時取消；此外，她代言的部分化妝品與手錶廣告也在當地中止。

中國網友批評該劇侮辱中國，隨後引爆抵制聲浪，導致她代言的部分廣告遭到喊停。PEACHY對《日間體育》表示：「原定的中國服裝品牌韓國廣告拍攝確實取消了，但並不是因為《暴風圈》的爭議，這次取消是在《北極星》播出之前就已經討論過的事情，只是時間點碰巧重疊而已。」

然而在南韓網路社群，網友們的反應卻截然不同。許多人直指「中國觀眾大多透過非法管道收看韓劇，卻還大肆抵制，毫無說服力」，也有人認為「這只是劇本設定，為何要把矛頭指向演員本人？」甚至有人挖苦：「以前說她拍礦泉水廣告就是親中，現在又因一句台詞變成反中，標籤翻來翻去。」