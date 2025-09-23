愷樂回歸社群慶生42歲！　兒懷裡寶變活潑童「1年驚人成長曝光」

記者張筱涵／綜合報導

41歲生日悄悄回歸社群後，愷樂在2025年9月22日迎來42歲生日，再度於Instagram曬出多張照片與粉絲分享喜悅，並寫下簡短卻溫暖的心聲：「健康平安喜樂 #感恩」，引來大批粉絲留言祝福。

▲愷樂慶祝42歲生日。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



愷樂去年生日悄悄回歸社群，在41歲生日那天分享了和寶寶的合照，當時的她留著溫柔的長髮，穿著睡衣素顏入鏡，懷裡的小小孩還在撒嬌依偎，畫面滿滿的幸福氛圍。

轉眼一年過去，今年（2025）迎來42歲生日，愷樂再次曬出和兒子的慶生照。這回場景換成了繽紛的生日派對，背後佈滿「HAPPY BIRTHDAY」氣球和彩色布置，她戴著帽子、狀態依舊亮麗，身邊的兒子也明顯長大不少，從去年的嬰兒變成活力滿滿的小童，穿著可愛的小牛仔背帶褲，坐在媽媽懷裡超萌。

▲愷樂回歸社群一年，前後對比可見寶貝兒子的成長。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）



除了和兒子的同框畫面外，愷樂還分享了多張生活照：桌上準備了繽紛的雙層蛋糕、造型燭光點亮氛圍，另有充滿巧思的美食照，麵條上還特別印有「生日快樂」字樣，格外應景。她更在「HAPPY BIRTHDAY」氣球前擺出經典的拍照姿勢，笑容依舊甜美，狀態保養得宜。

▲▼愷樂曬慶生美食。（圖／翻攝自Instagram／butterfly092288）

