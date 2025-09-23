低潮4年新接實境秀！　孫其君遇路人阿姨「緊牽手」獲滿滿正能量

▲日前孫其君獨自走在住處附近的馬路上，東張西望若有所思，走著走著停下來看了一下手機。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

37歲男星孫其君今年接下實境秀《九條好漢在一班》，正式重返小螢幕，節目播出後掀起話題，他的演藝事業也再度啟動。日前時報周刊CTWANT直擊他獨自外出買晚餐，在附近麵店與店員閒聊互動熱絡一陣，最後帶著餐點和飲料返家，心情看來相當不錯。

▲孫其君買晚餐遇到店員阿姨似乎是熱情粉絲，緊握著孫其君的手表示支持。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲孫其君買完晚餐離開前還跟店員阿姨熱情道別。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

上月7日晚間8點多，孫其君獨自走在住處附近的馬路上，眼神略顯不安地東張西望，若有所思的他走著走著停下來看了一下手機後，才到路口的麵店購買晚餐。他在等餐的過程中和店內工作的阿姨聊得頗開心，兩人看來就像是相識多年的老朋友一般。

8點19分，他拿好了外帶的餐點，跟阿姨道別時，兩人突然互相緊握著對方的手，此時孫其君就像獲得滿滿的正能量鼓舞一樣、心情大好，回家的路上臉上表情與稍早出門時完全判若兩人，買個晚餐不僅肚子會飽足，就連心靈也是非常飽足。

▲孫其君買個晚餐獲得滿滿情緒價值，心靈上非常飽足。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

孫其君2021年與郭雪芙分手後，演藝生活陷入低潮，隔年更傳出財務問題與私接工作爭議，一度淡出演藝圈。近年他轉戰外語學習平台，利用美國成長背景跨界當家教，一堂50分鐘課程僅收386元，走平價路線，粗估4年下來收入僅7萬多元。對此，孫其君則說自己若拚起來，月入6位數並非難事，且學生年齡層更從兒童到成人都有。

▲孫其君今年接下實境秀《九條好漢在一班》，正式重返演藝圈。（圖／翻攝自《九條好漢在一班》臉書／CTWANT）

不過他自己雖說收入穩定，卻表示：「演藝圈才是我真正想做的事情。」目前專注於劇本創作，並持續進行線上英文教學。他也透露線上教學曾遇過學生要求「鏡頭往下」，甚至想看他身材，讓他傻眼苦笑，決定婉拒繼續授課。

