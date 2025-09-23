Lulu陳漢典「頂級飯店看婚禮場地」！婚宴訂明年1月　私下互動超甜

▲陳漢典開車載著Lulu前往台北文華東方酒店看婚宴場地。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

黃路梓茵（Lulu）與陳漢典11日才高調宣布即將結婚，強調「不是開玩笑」，喜訊震撼演藝圈。兩人憑藉這股喜氣更攜手入圍本屆金鐘「綜藝節目主持人獎」，可謂雙喜臨門。時報周刊CTWANT在本月19日則直擊兩人現身台北文華東方酒店，展開婚宴場勘行程，兩人從宴會廳、新娘房到試菜，一共耗費5小時以上的時間，兩人雖然沒有太親密的肢體接觸，但不時會出現一模一樣超有默契的小動作，12年的緊密相處還真不是假的。

▲Lulu笑得非常開心，新娘喜悅藏不住。（圖／本刊攝影組）

▲Lulu、陳漢典兩人沿路一直對話沒停過，Lulu還講到比手畫腳，看得出想法頗多。（圖／本刊攝影組）

9月19日下午3點10分左右，陳漢典親自駕車載著Lulu抵達文華東方酒店。雖然兩人都刻意戴上口罩與帽子，但Lulu一身桃紅色系豹紋洋裝、搭配俐落金色短髮，仍舊成為全場注目的焦點，辨識度百分百。小倆口與另一對男女友人會合後，由酒店人員接待，先搭乘電梯前往客房樓層，參觀適合作為新娘房的房型。

▲在場勘過程中不斷拿著手機拍攝紀錄，夫妻間相當有默契一起拍同一方向。（圖／本刊攝影組）

▲兩人拍完這頭又一起換另一方向拍攝，十分可愛。（圖／本刊攝影組）

下午3點44分，一行人轉往B2宴會廳，由飯店專人介紹場地與相關設施。過程中，Lulu、陳漢典兩人不斷拿著手機拍攝紀錄，夫妻間相當有默契，Lulu也一直與隨行人士積極交換意見，推測是婚禮設計或規劃團隊。陳漢典則在一旁適時補充看法，但仍以Lulu的想法為主，展現「新郎寵妻」的一面。從互動細節可見，兩人對婚禮布置、流程都有初步藍圖，也非常重視場地可容納的規模，顯見婚宴規劃以親友參與為重點。

▲沿途Lulu不停地拿手機紀錄，寵妻的陳漢典默默守在身後。（圖／本刊攝影組）

▲兩人待到晚間8點之後，才駕車離開前往高鐵站，陳漢典下車拿行李換Lulu開車。（圖／本刊攝影組）

看完場地後，眾人透過隱密通道離開宴會廳，推測接續進行試菜環節。直到晚間8點46分，Lulu與陳漢典才結束場勘所有行程，走出飯店準備離開。原本以為兩人會甜甜蜜蜜一同返家，沒想到9點15分，車子停在南港高鐵站附近路邊，陳漢典下車拿了行李，車輛換由Lulu接手駕駛，陳漢典匆匆進站搭乘高鐵，顯示他婚事與工作兩頭奔波，行程緊湊。而Lulu則獨自開車返家。

▲陳漢典前往高鐵站搭車，Lulu獨自開車返家。（圖／本刊攝影組）

對於Lulu與陳漢典在19日下午親至台北文華東方，是否是提前為明年1月的婚宴勘查場地？Lulu透過經紀人回應本刊表示：「謝謝關心，有好消息會通知大家。」

