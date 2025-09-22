趙露思鬧翻公司現身百貨！　「6層樓被擠爆」場面失控急喊卡

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星趙露思最近和經紀公司鬧翻，演藝工作全面停擺，她日前出席品牌活動，驚人的號召力，讓現場人潮癱瘓六層樓的商場，氣勢相當驚人，導致活動被迫提早結束。

▲趙露思出席公開活動。（圖／翻攝自微博）

據了解，趙露思以Teenie Weenie代言人身份，出席20日在西安某百貨的公開活動，活動當天她身穿一件卡其色的短版飛行夾克，夾克的領口與袖口，以黑色及金色線條點綴，並搭配金色的拉鍊與鈕扣。夾克裡面她穿著一件粉紅色的襯衫，以及一條棕色的格紋百褶裙，並繫上黑色皮帶，完美展現層次感。現場湧入大批的人潮，將六層樓的商場，擠得水洩不通，畫面也在網路上瘋傳。

▲趙露思最近鬧翻經紀公司。（圖／翻攝自微博）

事實上，趙露思13日晚間原本要出席運動品牌在抖音舉辦的直播活動，沒想到在活動開始前幾小時，品牌方竟無預警發出聲明，稱「趙露思因其他安排」所以活動取消，消息一出，令大批粉絲錯愕不已。為此，趙露思事後也憤怒發聲，表示對方明知事情經過，但還是把責任推給她，讓她感到心寒氣憤，同時也心死地寫下：「逼得我又變瘋子。」如今又傳出出席活動吸引大批人潮湧入，再度掀起網友討論及關注。