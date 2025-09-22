一隻阿圓除刺青痛到哭！　淚崩過程全被拍：心裡好捨不得

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber一隻阿圓以旅遊、美食等主題影片走紅，平時除了用心經營頻道，也會透過社群與粉絲分享日常，今（22）日她在IG上傳短片，記錄自己去除刺青的過程，除了途中一度痛到尖叫之外，更在除完之後落淚表示：「做了這個決定，表面堅強，心裡想哭又好捨不得。」

▲ 一隻阿圓拍片紀錄除刺青的過程。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

阿圓坦言，對於除刺青的這個決定，她大概考慮了兩、三年，並非一時衝動。她在影片中記錄除刺青的劇痛感受，崩潰直呼：「哇，怎麼那麼痛」，她更形容那種疼痛的指數，大概比刺青還要再更痛兩、三倍。

▲ 一隻阿圓認除刺青的過程很痛。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

至於除刺青的進度，阿圓接著在文中分享，身上除了七顆龍珠的圖案，目前沒打算去除之外，其餘的刺青都已在處理中。其中，最讓她滿意的是手臂上的文字刺青，目前已幾乎看不出來。而另一隻手臂上的射手座圖案，則是因有顏色比較難除，在除了兩次後，線條也已淡化許多。至於她和愛犬的圖案，則是剛除完第一次，為此她表示未來會再繼續除。

▲一隻阿圓除刺青痛到狂叫。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）



對於粉絲們，最好奇的「為什麼要除」這個問題，阿圓也在文中給出了答案。她坦言，自己之所以會做這個決定，並非是後悔，或是討厭過去的自己，純粹只是因為，「我覺得我現階段喜歡的樣子，是沒有明顯刺青的狀態。」她也強調，「以前有刺青的狀態我當時也很喜歡」，對她而言，這只是個在不同人生階段，所做出的不同選擇。

▲一隻阿圓展示除刺青的成果。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）

阿圓認為，人生中許多事情，做了其實不需要理由，只要能對自己的每個決定負責就好了，她也在文末鼓勵大家：「希望大家都可以做自己想做的事情，不要害怕別人的眼光，那些都不是最重要的事！你自己喜歡最重要喲。」影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「辛苦了」、「妳好勇敢」、「感覺好痛」、「妳真的好棒。」

▲一隻阿圓坦言除刺青很不捨。（圖／翻攝自Instagram／nanaciaociao）