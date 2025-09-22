蕾菈上空「胸部作畫」意外露點！　緊急下片處理：網友是放多慢

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）本月初宣布與DJ老公湯宇離婚，恢復單身，除了先飛往韓國散心之外，19日久違更新影片，突公開大尺度影片，不僅裸上身作畫，還透露自己二度隆乳，火辣畫面掀起網友討論。雖然影片全程都有將重要部位打上馬賽克，不料卻被心細如髮的網友發現有露點畫面，讓蕾菈緊急下片又重新上傳。

▲蕾菈大尺度用胸部作畫。（圖／翻攝自YouTube／蕾菈I`m Lyla）

蕾菈用自己胸部作畫，她在影片中「上空」僅用手護住胸部，絲毫不吝嗇展現好身材，掀起網友討論，然而影片卻無預警下架。對此，蕾菈重新上傳了新影片，並說明：「前一版不小心漏了小點...，只能說真的太細，網友是放多慢。」並喊話要網友多支持自己難得做的大企劃，更直言做此事並非為了流量，「我是真的覺得這是一件很有意義的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕾菈坦言並未為了流量。（圖／翻攝我是蕾菈I`m Lyla）

蕾菈坦言影片是自己埋藏已久的計劃，「我在生下2胎後，胸型嚴重走樣，加上體重一度暴增到65公斤、之後又瘦回52公斤，導致胸型變得鬆弛，對胸部非常不滿意，經過長時間思考在今年5月進行第2次隆乳手術，並以用胸部作畫的方式記錄，希望替年輕與執著的自己留下特別的印記。」雖然影片曝光後有不少酸民抨擊，但她不以為意，繼續過好自己的生活。