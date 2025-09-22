劉俊謙師弟宣布來台發展！帥氣外型「被愛馬仕相中」同台大咖巨星

記者黃庠棻／台北報導

香港演員馬志威出道近10年，參與多部香港電影與戲劇演出，包含《破．地獄》、《神探大戰》、《12日》等，近期事業大爆發，先是在影集《黑色月光》裡飾演反派角色備受好評，更簽下新經紀公司，與好友劉俊謙成為同門師兄弟，人氣與工作邀約皆水漲船高。

▲香港演員馬志威宣布來台發展。（圖／MOM production limited 提供）

日前馬志威獲邀出席國際精品愛馬仕（Hermès）的活動，並擔任香港區的走秀代表，時隔多年再次登上伸展台，同場的還有馮德倫與曾國祥兩位前輩，他難掩興奮「一開始有點不習慣，彩排時還跟曾國祥在研究怎麼走快一點，因為其他模特兒的身高都比我們高很多，他們一步幾乎等於我們的兩步。」

馬志威坦言，為了替這個大品牌走秀，壓力真的不小，事前還特地禁食一週來維持身材。最有趣的是，他當天因為剛結束工作，頂著一頭亂髮就去見設計師，沒想到對方竟一眼相中，特別交代他走秀時就維持這個「亂中有序」的造型。

走秀結束後，被問到對自己表現滿不滿意，馬志威自信地說「秀結束後，後台工作人員都笑我，說我平常笑起來像個高中生，但走秀的時候卻很有國際名模的架勢。能得到大家的稱讚，真的超開心的！」

模特兒出身的馬志威，已參與許多電影與戲劇演出，他透露，雖然現在影視圈的機會變少，但很清楚自己不會輕易放棄，因為熱愛演員這份工作。對於未來，他充滿新想法「我覺得自己長大了，是時候逼自己努力工作，為未來成家立業做準備了！」他也透露除了香港，之後也將在台灣演出，目前已經有影視作品在洽談中，希望未來能有更多機會，挑戰不同的角色，算是再一次重新出發。

