Lucas黃旭熙暴走開嗆！「看看他們做了什麼」　預告毀滅爆料：明天見

韓團NCT前成員Lucas（黃旭熙）2021年因私生活爭議重創形象，2023年5月宣布退團，4月正式宣佈將正式投入台灣戲劇。22日他突然在社群爆走發文，表示「我有做錯，但我可以讓你們看他們做了什麼」，並預告「明天見」，被外界解讀可能指向韓國SM娛樂公司或前隊友引發網路熱議。

Lucas於22日透過粉絲互動平台「泡泡」（Bubble）發布引發爭議的貼文，表示：「我就等看看吧，我如果能讓你們看到人生是怎樣，你們就看吧。我有做錯，但我可以讓你們看他們做了什麼。」並預告「明天見」，網路上出現諸多揣測，部分網友認為他可能要揭露前經紀公司SM娛樂的內幕，或是與前隊友之間的不為人知糾紛，也有人推測可能涉及先前私生活爭議中的其他人。

此前，Lucas在2021年8月被前女友A爆料私生活混亂，A指控他在交往期間情緒操控，所有的花費都由女方支出，同時曬出了與Lucas的訊息對話，以及Lucas傳給她的自拍等等作為證據，隨後又冒出多名與他交往的女性出面指證，引起了極大的爭議，這些女性全都是Lucas的粉絲，而且全都是男方主動接近，卻在交往期間多劈，甚至要求女方們買給自己高價名牌包與入住高級飯店。

當時爭議曝光不過2天，Lucas就透過個人Instagram承認了錯誤並道歉，在粉絲的抵制下，最終於2023年5月正式退出了威神V以及NCT。沉潛了三年之後，在去年透過紀錄片再次向粉絲和大眾表達深刻反省和誠心道歉，並強調自己對於演藝事業的決心後。他1日再正式宣佈將正式投入台灣戲劇的拍攝，黃旭熙表示：「真的很愛很愛台灣！」

