羅志祥自豪「小乃哥」點名開戰小鐘！　見一幕爆氣：是有多大的仇

記者孟育民／台北報導

羅志祥、何美主持的中天綜合台《綜藝OK啦》明（23日）晚9點播出「我OK你先上！演藝圈“過關機器”來踢館」，藝人張立東、風田、元元、舒舒、薛恩一同組成「OK隊」，挑戰由小鐘、潘若迪、無尊、短今組成的「過關機器隊」，兩隊同台較勁火藥味十足。看著「OK隊」接連失利，主持人羅志祥打算親自下場幫他們一把，讓現場笑聲不斷。

▲羅志祥展現超強綜藝魂 。（圖／中天綜合台提供）

羅志祥上場自信說：「我遊戲王耶！我有『小乃哥』（徐乃麟）之稱，乃哥看到我都會害怕，從《百戰百勝》到《天才衝衝衝》，乃哥只要看到我都會後退三步。」而羅志祥也特別點名小鐘進行會外賽，但比賽開始後，他卻不斷地朝著每個方向大吼大叫，讓一旁觀戰來賓都摸不著頭緒，突然間，羅志祥用迅雷不及掩耳的速度狠狠出手攻擊小鐘，在場來賓都被這場面嚇壞。

▲小鐘被點名 。（圖／中天綜合台提供）



他則解釋自己是靠回音辨位，只要對著前方大吼，有回音就表示對面沒有人，而換小鐘攻擊時，他竟對羅志祥的動向瞭如指掌，當羅志祥聽到大家討論小鐘可能作弊，立馬揭開眼罩喊暫停，卻撞見小鐘正把手中的充氣槌換成鐵蓋，讓他氣得直跳腳：「我就問是有多大的仇？第一次錄影耶！」



