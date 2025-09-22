▲金曲樂團麋先生集體寵乾女兒，為貝斯手以諾千金送無價豪禮 。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲樂團麋先生今（22日）驚喜釋出以諾夫妻和麋先生乾爹們送寶寶的第一個禮物新單曲〈散散步〉，以諾分享，當得知太太懷孕的那一刻，就萌生了一個念頭：「希望能送小孩一份特別的禮物。」於是有了這首歌的誕生。他也感性地像女兒喊話：「謝謝妳，來當我們的禮物。因為有妳的陪伴，就算不小心迷路，都是一場浪漫的散散步。」這首歌不只是麋先生送給乾女兒的滿月禮，也代表全天下父母獻給兒女的溫暖祝福，主唱聖皓也鼓勵以諾夫妻一同完成這份特別的獻禮。

▲〈散散步〉特別融入以諾女兒的童趣音效 。（圖／相信音樂提供）



錄音時，以諾與太太邊唱邊跳自創「喵喵舞」，讓團員們直呼可愛，鼓手逸凡更笑稱這是麋先生最萌的一首歌，以諾太太也展現驚人歌藝，錄音時獨創「拎裙唱法」越唱越好，連聖皓都讚嘆：「妳是歌手嗎？唱得比貝斯手還棒！」團員們紛紛鼓吹她原地出道。以諾爆料曾要求太太「不要太可愛」，沒想到聖皓卻要她撒嬌獻聲，讓她笑虧：「教得很好，下次不要了！」

〈散散步〉特別融入童趣音效，最驚喜的是開頭的寶寶哭聲，竟是以諾女兒出生時的第一聲啼哭，堪稱「史上最小歌手」首度獻聲，以諾太太每次練唱都感動落淚，直言有新生命後「喜從中來」，她曾放這首歌給寶寶聽，小寶貝瞬間安靜下來，以諾夫妻深情表示：「連女兒哭鬧尖叫都覺得好可愛，這就是父母的濾鏡！」團員們也笑說，乾女兒想做什麼都支持，只要不變壞就好。

團員們藉此曲回顧青春歲月，喆安感性透露，與以諾高中熱音社相識，沒想到二十年後對方已為人父，倍感溫馨。聖皓也說，儘管相識多年，互動不變，但看著昔日夥伴成為父親，感覺格外特別。麋先生目前正積極籌備新專輯，《馬戲團運動CircUs》巡演也將持續拓展。

