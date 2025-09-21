王柏傑分手收楊銘威「學會放下蛋糕」　慶生配大悲咒他笑翻

記者王靖淳／綜合報導

藝人王柏傑最近和交往約4年的謝欣穎分手，將於25日迎來36歲生日的他，今（21）日和楊銘威、張孝全等人聚餐慶生，並於事後透過社群PO出大合照，以及好友們替他準備的生日蛋糕，照片曝光後，立刻掀起網友討論。

▲王柏傑轉發楊銘威的限時動態。（圖／翻攝自Instagram／johnny__bms）

王柏傑透過IG轉發楊銘威的限動內容，從照片中可見到，好友們準備一顆上面寫著「人最好的解脫，就是要學會放下，生日快樂」的蛋糕，這段話似乎是在安慰剛與謝欣穎分手的王柏傑，希望他能放下過去的執著，勇敢迎向更美好的未來。值得一提的是，楊銘威還為這張照片，搭配〈大悲咒〉作為背景音樂，照片曝光後，除了逗樂大批網友，就連壽星王柏傑本人都笑翻：「真的是被你們笑死。」

▲王柏傑PO出好友們替他慶生的合照。（圖／翻攝自Instagram／pochiehwang）

事實上，謝欣穎當初因拍《華燈初上》與王柏傑擦出愛火，兩人在認愛之後，偶爾會透過社群隔空放閃，不過女方最近出席活動時證實兩人已經分手，並坦承雙方已沒有聯絡一、兩個月了。至於先前曾在IG曬出鑽戒照，她被問到時則聳聳肩說：「那不代表什麼啊。」消息曝光後，令不少喜愛他們的粉絲都感到相當震驚。

▲王柏傑與謝欣穎已經一、兩個月沒聯絡了。（圖／翻攝自Instagram／nikki_hsieh）