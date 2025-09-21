直擊／眼尖發現粉絲突倒下！ EXO伯賢下秒「緊急1舉動」超有愛

▲ 伯賢熱力開唱。（圖／記者翁子涵攝）



記者翁子涵／台北報導

南韓歌手EXO伯賢今晚（21日）在林口體育館舉辦《BAEKHYUN WORLD TOUR Reverie IN TAIPEI》最終場，雖然適逢颱風前夕，依舊吸引大批「愛麗」到場力挺，他一登場便從升降舞台帥氣現身，以火力全開的〈Ghost〉揭開序幕，瞬間點燃全場，尖叫聲震耳欲聾。

▲▼ 伯賢演唱多首經典歌。（圖／記者翁子涵攝）



演唱會還發生突發插曲，伯賢在talking時，第一時間就眼尖發現舞台右前方有粉絲疑似身體不適倒下，他立刻提醒工作人員上前查看，還暖心指引救援動線，更安撫現場氣氛：「各位我們先喘口氣。」隨後貼心帶領全場一起做深呼吸，並叮嚀：「總之各位要小心，千萬不要受傷，知道了嗎？」

伯賢今晚用中文向粉絲打招呼：「你好，我是伯賢，大家好！」展現滿滿誠意，接著感性說道：「今天是在台北的最後一場演唱，有點可惜對吧？昨天來到演出的朋友有被我教訓了一下，但今天狀況有所變化，這一點是有所期待的，所以我今天可以期待一下嗎？」逗得全場笑聲不斷。

他更打趣笑說：「你們比昨天好很多耶，是小道消息都傳出去了嗎？來伯賢演唱會會被訓的！」調皮的互動瞬間掀起全場尖叫。

然而今天天公不作美，伯賢忍不住無奈問道：「今天為什麼下雨呢？我也不知道為什麼。」隨後又貼心安慰：「大家在外面一定等得很辛苦吧。」瞬間融化粉絲，他更調皮提到：「昨天大家一直喊『結婚』（台語）這個詞，今天就來測試一下大家對結婚的感覺！」立刻引爆全場「愛麗」尖叫，氣氛衝上最高點。

他一連帶來〈Underwater〉、〈Bambi〉等人氣曲目，深情嗓音與舞台魅力讓全場愛麗沉醉。