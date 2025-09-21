孫菲菲遭「前夫控害死公公」　怒掀離婚內幕：我沒什麼可留戀的了

記者王靖淳／綜合報導

大陸女星孫菲菲13日發文證實自己已離婚，消息曝光後立刻引發討論，為此她今（21）日再度透過微博寫下長文，控訴前夫稱她害死公公，並在文中揭露這段婚姻背後的恐怖內幕。

▲孫菲菲證實離婚。（圖／翻攝自微博）

孫菲菲表示「前夫說是我害死了他爸爸」，面對如此沉重的指控，讓她忍無可忍，決心不再沉默，「那就不要怪我不客氣了！」孫菲菲在文中詳述與公公之間深厚的感情，並形容對方是全家最疼她的人，也是她的偶像。她痛訴，自己當年是出於一片孝心，才會將年邁、且曾三度腦梗的公公接到北京同住，不料這卻是一切悲劇的開端。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孫菲菲透露，公公搬到北京後，前夫不但沒分擔照顧責任，反而還經常和一群賣保險的人出去吃飯，喝酒，將年邁的父親丟給她一人照顧。不僅如此，前夫甚至還夥同保險業務員朋友，設局讓她在未簽約的情況下，配合拍攝手拿保單的假照片，並將其發布在朋友圈，營造出她簽下500萬保險合約的假象。當她為此與前夫爭執時，對方還撇清所有關係，表示一切都是她自願的，與他無關。

▲孫菲菲被前夫控訴害死公公。（圖／翻攝自微博）

就在某次，孫菲菲與前夫大吵後的隔天，公公的身體突然出狀況，她當下雖然對前夫充滿怨恨，卻仍盡心盡力地將公公送醫，並在各大醫院一床難求的窘境下，動用自己的人脈為公公找到一個床位。沒想到，從外地趕來的小叔在見到她後，不但沒有一句感謝，反而還質問她：「為什麼不能住普通病房！」質疑她浪費醫藥費。

最後，孫菲菲反擊前夫對她的不實指控，「如果真的此事與我有關，那應該申請刑事立案，讓警察調查一下。」她強調，自己從未參與過夫家的財產紛爭，甚至還曾勸說前夫將財產留給弟弟。因此她認為警方的調查，結果將會不言而喻，同時也悲痛地表示：「公公是他們家唯一對我好的人，公公不在了，這個家就沒好人了，我也沒什麼可留戀的了。」