獨家／不是特效！AV女優親揭「角頭變奶頭」內幕：真的三點全露

賣座電影《角頭－鬥陣欸》，片中大尺度「酒池肉林」戲碼，讓許多觀眾驚呼：「以為看角頭，結果是看奶頭。」而片中全裸演出的，都是專業的AV女優、成人片演員，其中更包括最近受到大象傳媒力捧的人氣女優金寶娜，還在自己的IG寫：「鬥陣欸 大尺度小臨演」，雖然演出僅僅幾秒鐘，但能跨進大螢幕，讓她直呼：「真的份外榮幸！」

▲ 金寶娜也參演《角頭－鬥陣欸》。（圖／翻攝金寶娜IG）

金寶娜說拍攝現場與平時在片場的氛圍大不相同，「現場很專業，每個區域都分得清清楚楚，男女演員各自有休息室，梳化間也有多位老師幫忙補妝。」她親眼目睹鄭人碩短短休息不到五分鐘，又立刻被叫回去趕戲，還巧遇戲劇老師吳震亞（胖達），兩人驚喜重逢。

電影中最吸睛的一幕，莫過於20位AV女優同框，畫面香豔，金寶娜透露：「雖然是三點全露，但工作人員很貼心，會詢問是否需要安全措施，甚至提供透氣貼。」反而臨演男演員比女優更緊張，「我們穿得很少，他們都盡量保持距離，導演還要我們主動安撫他們『沒關係，你放開一點』。」一個場景反覆拍了4、5次，直到黃鐙輝現身，「他穿著白西裝走進來，氣場超強，客氣卻有節奏感，超帥！」

▲金寶娜持續精進演技。（圖／翻攝金寶娜IG）

在拍攝「丟錢搶錢」的經典橋段時，現場氣氛瞬間沸騰，數十張鈔票從天而降，場邊臨演與20名女優一齊蜂擁而上，金寶娜回憶：「當時大家真的都衝得很拼，甚至有人跌倒又立刻爬起來繼續搶。」而她則剛好站在黃鐙輝身旁，她形容黃鐙輝一身白西裝，在混亂中依然氣定神閒，冷酷的眼神、俐落的甩錢動作，霸氣外露，「我完全被那個氣場震住了！

金寶娜一直有在上演技課，並不打算侷限自己，「能演的角色我當然不設限，從聒噪鄰居、悲情小媳婦、人人喊打的小三、大哥的女人，甚至到霸氣大姐大，我都想嘗試。」