媽媽跟William掉水裡救誰？　「亞運鮮肉」Est霸氣回應：我專業的，兩個都救

記者蕭采薇／台北報導

泰星William和Est因合作演出《心跳節拍》，CP人氣爆棚。他們20是日在舉辦首日在台灣的雙人粉絲見面會，門票銷售一空。另外有著游泳國手身份的Est，2016就曾來台比賽。而被問到若是William和媽媽掉進海裡要救誰？他自信滿滿地說：「我兩個都救！」

▲泰星William和Est因合作演出《心跳節拍》，CP人氣爆棚，並來台舉辦雙人見面會。（圖／無限娛樂提供）

Est除了是演員，同時也是泰國國家游泳隊選手，更曾因為「亞運鮮肉」的稱號登上台灣新聞。曾在2016年來台比賽的他，印象中當時有去西門町逛街，但其他時間都待在選手村，希望能次來台能滿足當時遺憾，有機會吃到麻辣鍋和道地正宗的珍奶，或是去台北101觀景台參觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

William則表示，自己會游泳，但速度當然比不上是國手的Est。但Est則稱讚：「他努力的樣子就很可愛了。」甜度爆表。當被問到若是William和媽媽掉進海裡要救誰？他自信滿滿地說：「畢竟我是專業的游泳選手，我有自信兩個都可以救！」

▲Est同時也是泰國的游泳國手，2023年曾以「亞運鮮肉」登上台灣媒體版面。（圖／無限娛樂提供）



William是泰國偶像團體LYKN成員， 人氣本來就超高。《心跳節拍》是他首次戲劇的演出，謙虛表示要稱Est是前輩，而Est則說：「我們是互相學習，一起進步。」William也坦言：「有些大尺度片段，拍攝時雖然也害羞，但心情上是工作，事後再看，覺得更害羞了。」

▲William是泰國偶像團體LYKN成員， 人氣本來就超高，四月時也曾隨團體來台開唱。（圖／無限娛樂提供）

兩人手上綁著同款紅線，是一起去清邁祈福時求的，大約是在《心跳節拍》播到第四集時，他們特地一起去的。當時高僧來要求讓他們彼此幫對方綁上紅線，「因為我們是夥伴，這樣會讓我們一起更好。」William也表示，不知道是不是心理作用，「的確感覺整體運勢都更好了，有貴人相助的感覺。」