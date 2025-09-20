蕾拉裸上身作畫　坦承又隆乳　「無法接受產後下垂感」

記者葉文正／台北報導

百萬YouTuber蕾菈（Lyla）本月初宣布與DJ老公湯宇離婚，恢復單身，除了先飛往韓國散心之外，昨日突於社群拋出大尺度影片，不僅裸上身作畫，還透露自己二度隆乳，當她手捧胸器沾染顏料，畫面衝突感太過強烈，引發網路熱議，畫面相當火辣。

▲蕾拉再度隆乳畫面火辣。（圖／翻攝我是蕾菈I`m Lyla）

蕾菈坦言影片是自己埋藏已久的計劃，「我在生下2胎後，胸型嚴重走樣，加上體重一度暴增到65公斤、之後又瘦回52公斤，導致胸型變得鬆弛，對胸部非常不滿意，經過長時間思考在今年5月進行第2次隆乳手術，並以用胸部作畫的方式記錄，希望替年輕與執著的自己留下特別的印記。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲蕾拉躺下以手遮胸。（圖／翻攝我是蕾菈I`m Lyla）

蕾菈過去就曾公開談到對身材的不安全感，她自曝懷孕哺乳後，罩杯曾衝上H，隨著減重又回到E，但因體脂肪過低，胸部形狀像「水袋」，這些身材變化讓她困擾不已，也成為推動她再次動刀的關鍵原因，這次裸上身拍攝影片，手捧胸器沾染顏料，最後完成一幅充滿粉系少女浪滿感的畫作，令蕾菈相當滿意。

▲蕾拉裸上身作畫。（圖／翻攝我是蕾菈I`m Lyla）