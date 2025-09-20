翁立友語出驚人「方馨不是大牌」！　嚇到白冰冰陽帆不知道怎麼接話

記者葉文正／台北報導

民視由白冰冰、陽帆、台一線東諺阿玟、郭忠祐以及蔡家蓁主持的《超級冰冰Show》，邀請到正在宣傳10/3公益演唱會「情歌若響」的八點檔女神方馨以及台語歌王中的天花板翁立友到節目中。翁立友演唱〈夜市人生〉、孔鏘老師特別重新編曲、翁立友吹奏薩克斯風的〈我問天〉歌王風範更是被白冰冰形容「香港有張學友、台灣有翁立友」，感謝他來節目詮釋動人歌曲給觀眾。

▲白冰冰(中)與選美皇后走秀。（圖／民視提供）

一開場與方馨合唱〈甲妳惜命命〉的翁立友讓全場聽得如癡如醉，節目中提到說這次來《超級冰冰Show》合作的大牌是方馨，沒想到翁立友語出驚人說：「我覺得她不是大牌」，讓全場嚇得一臉驚恐，連見過大風大浪的白冰冰、陽帆都不知道要接什麼話的時候，翁立友才趕緊接著說方馨是「天安排」，因為他驚歎這世上怎會有人長得這麼美、又這麼會唱歌還可以演戲擔綱八點檔女主角，簡直就是老天爺直接給飯吃的女神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陽帆(左起)與方馨、翁立友、白冰冰。（圖／民視提供）

翁立友坦言這次跟方馨合唱很開心，大讚她人美心美還出力做這個公益演唱會。這次因為公益演唱會來宣傳的方馨，讓白冰冰千盼萬盼終於來到節目，在節目中帶來〈藝界人生〉還與楊哲合唱〈心愛走天涯〉展現好歌喉，方馨來到節目特別印象深刻的說「超級孩子王」新加入的吳棠羽、羅尹兒以及周柏霖、周祐均對抗，10幾歲的孩子演唱很有魅力，難怪成為節目收視保證。