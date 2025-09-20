65歲玉女掌門人真的0醫美！　逆齡40年美成這樣：百分之百純天然

記者蔡琛儀／台北報導

「永遠的玉女掌門人」周思潔今（20日）在台北國際會議中心盛大舉辦出道40年來首場大型演唱會，一開場以VCR回顧成名歷程，隨即身穿花色洋裝亮麗登場，送上〈一個人單身〉、〈花色洋裝〉，全場大換7套華服，掀起全場尖叫。朱延平、陳美鳳、鄭怡、賴佩霞、班鐵翔、葉蔻、小百合、范可欽等藝人好友皆蒞臨朝聖，高齡96歲的媽媽也坐第一排力挺。

▲周思潔今天下午開唱。（圖／記者林敬旻攝）

65歲的周思潔回顧過往演出片段，外貌保養得宜的她當眾掛保證：「我百分之百純天然，這也要有勇氣，我媽媽、姊姊都鼓勵我去醫（美）一下，但我不敢，我連耳洞都沒穿。」打趣說：「每個人勇敢的地方不一樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

周思潔笑說，這次編排的舞蹈比較新，編舞老師馬雷蒙還問她：「以前唱跳歌手嗎？我說沒有啊以前都走台步，比劃一下而已。」並表示：「我看過醫學報導，說唱歌是個非常好的養生，因為只有唱歌能進到很深的體內按摩。」

▲▼周思潔逆齡又唱又跳。（圖／記者林敬旻攝）

周思潔自爆，這次演唱會前自己不慎感冒，咳到橫隔膜都在痛，因此去看了西醫，醫生開給她三餐都要服用的藥物，「但吃藥前一定要吃東西，所以我需要瘦身時，卻要我拼命吃，助理都說我怎麼那麼會吃，但我不吃沒體力，練舞要有體力，所以害我造型師很苦惱。」後來她改看中醫，找上曾是歌手，但已淡出歌壇26年的，如今是知名中醫師的的葉蔻。

葉蔻在13年考取中醫執照，今也來到現場欣賞演出，當她被cue到時也笑著向現場觀眾揮手致意，周思潔笑說：「葉蔻是醫學博士，很傑出，非常傑出，因為你，還好我聲音恢復，咳嗽剩一點點。」

▲周思潔。（圖／記者林敬旻攝）