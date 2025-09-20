《光逝去的夏天》確定舞台劇化！　全選角曝光「神還原森林探索」

記者張筱涵／綜合報導

由漫畫家Mokumokuren（モクモクれん）創作的青春恐怖作品《光逝去的夏天》，確定將改編為舞台劇，自2026年1月9日至18日於東京紀伊國屋大廳演出。本島純政將飾演主角佳紀，今牧輝琉則挑戰「光」一角。

▲▼《光逝去的夏天》確定舞台劇化。（圖／翻攝自X／hikanatsu_stage）



[廣告]請繼續往下閱讀...

《光逝去的夏天》故事聚焦在鄉村聚落裡的高中生佳紀，以及被某種「東西」取代、卻仍保有青梅竹馬光模樣的存在，即便察覺到身邊異樣，佳紀依然選擇繼續陪伴。原作於《Young Ace UP》連載中，單行本已出版至第7卷，動畫版也正在播出。

除兩位主演外，Maki、松尾樹、澤田理央、山野海、赤星昇一郎、村田充等演員也將參演。劇本與導演由藤井颯太郎擔任，音樂由Mikihito Sano負責。

原作者Mokumokuren表示，十分期待舞台版如何呈現《光逝去的夏天》獨有的世界觀，並呼籲粉絲到場支持。導演藤井颯太郎則強調舞台劇能帶來「因身處現場才能感受的恐懼與樂趣」。

飾演佳紀的本島純政坦言，能以此作作為舞台處女秀感到榮幸，將重視角色在恐懼與情感間的細膩掙扎；飾演光的今牧輝琉則表示，這是首次飾演與自己同名（輝琉和光都是HIKARU）的角色，將以滿滿的愛與全力演出來回應觀眾期待。

▲本島純政飾演佳紀。（圖／翻攝自X／hikanatsu_stage）



▲今牧輝琉飾演光。（圖／翻攝自X／hikanatsu_stage）