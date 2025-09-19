亞亞挺孕肚解放比基尼　「豐滿上圍藏不住」被拍渾圓凸肚

記者王靖淳／綜合報導

網紅團體「在不瘋狂就等死」前團員亞亞（鄭羽凡）6月底公開結婚及懷孕的雙喜訊，事後更舉辦性別派對，正式揭曉肚子裡的寶寶是男生。平時會透過社群記錄生活的她，今（19）日曬出兩張比基尼近照，照片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲亞亞。（圖／翻攝自Facebook／亞亞Siera鄭羽凡）

透過亞亞分享的照片可見到，她身穿一套湖水綠的兩件式比基尼，上半身是立體菱格紋的綁帶式設計，完美襯托出她豐滿的上圍。外面隨性地罩著一件米白色的針織衫，造型慵懶又溫柔。而最特別的，是她在渾圓的孕肚上，用紅色字樣寫著「...loading 65%」，以俏皮的方式，向大家報告了懷孕的進度。

亞亞在照片中時而輕鬆地倚靠在陽台欄杆，享受海風；時而靜靜地坐著，雙手輕柔地捧著孕肚，同時不忘對鏡頭露出微笑，充滿濃濃的母愛及喜悅。亞亞也在文中表示，自己之所以會急著發這組照片，是因為想說再不發的話，就要下載到70%了，並感嘆懷孕的時間真的過得很快。

▲亞亞挺孕肚穿比基尼。（圖／翻攝自Facebook／亞亞Siera鄭羽凡）



亞亞也透露，這組照片其實是她日前前往關島所拍的，沒想到當地的太陽太熱情，讓她的肚皮一天就曬黑了。這趟關島之旅，最讓亞亞開心的，莫過於她感受到，腹中寶寶的活潑好動，「兒子超嗨，每天都踹個不停」，旺盛的生命力，讓她這個做媽媽的，也跟著充滿了活力。