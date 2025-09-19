ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

YTR酷砸500萬打造《中文怪物》
尹恩惠公開「不挨餓快速瘦身法」
許光漢「撩玉澤演」當眾約跑
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

凱莉 呱吉 于朦朧 阿翔 胡瓜 籃籃 郭書瑤 春風

告五人「把飛機當公車在搭」！犬青出國旅遊…結果傻眼了：興奮不起來

星談心／告五人把飛機當公車在搭　犬青出國旅遊傻眼：興奮不起來

▲告五人近幾年的工作行程非常滿。（圖／楊澍攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

新生代天團告五人近年人氣超夯，不僅代言接不完，巡演行程也排得滿滿的，到處飛來飛去對他們來說已經是常態，雲安笑說現在搭飛機就像在搭公車一樣，犬青更分享之前好不容易有時間跟家人出國旅行，但她卻興奮不起來，「我上禮拜好像也是坐同一班飛機去表演，怎麼好像有一種要上班的感覺？」不過雲安說他們已經很習慣這樣的生活，反而覺得滿有趣的。

星談心／告五人把飛機當公車在搭　犬青出國旅遊傻眼：興奮不起來

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因為太常搭飛機，犬青連跟家人出國玩都感覺像要去工作。（圖／楊澍攝）

雖然忙著演出，但告五人還是抓緊時間創作，推出了新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，特別前往英國倫敦殿堂級的「艾比路錄音室」錄製，不過預訂的過程困難重重，犬青表示從上個巡演時他們就嘗試預訂，但發現超級困難，幸好唱片公司老闆要他們別放棄，終於訂到了今年過年的檔期，那裡的一切也讓團員們大開眼界，雲安形容錄音室跟台北Legacy差不多大，犬青也興奮說：「那個錄音室的聲音是我們沒有遇過的，走廊上掛了很多厲害音樂人的照片，好夢幻！」

星談心／告五人把飛機當公車在搭　犬青出國旅遊傻眼：興奮不起來

▲告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，並前往英國錄音。（圖／楊澍攝）

不過文化差異讓告五人吃不消，第一天錄音進度就大Delay，雲安苦笑說：「我們這邊說10點是要開始錄音，他們說10點是開門時間。」但哲謙覺得收穫滿滿，錄音室裡有許多年代久遠的器材，「找出這些器材，讓它發出聲音，對我們來說是很快樂的事情，雖然第一天就Delay我們滿緊張的，但還是要把作品弄成我們想要的聲音，經驗值在那兩個禮拜成長得很快。」

星談心／告五人把飛機當公車在搭　犬青出國旅遊傻眼：興奮不起來

▲哲謙認為到英國錄音後經驗值飛速成長。（圖／楊澍攝）

難得到英國錄音，告五人卻沒有時間出去玩，唯一記得的就是從飯店到錄音室的路，犬青透露他們一天錄音10小時，咖啡幾乎沒有停過，雲安更是喝到胃食道逆流，直呼：「沒辦法，我太需要振奮精神了！」並笑說他們根本是「燃燒生命」在錄音。不過犬青認為這次的經驗與專輯名中的「傻瓜」相呼應，「我們一直在做一些很瘋狂的事情，去英國錄音對我們來說滿遙遠的，這麼遙遠的事情都可以做到，好像沒什麼事情好害怕的。」

星談心／告五人把飛機當公車在搭　犬青出國旅遊傻眼：興奮不起來

▲因為一天要錄音10小時，雲安狂灌咖啡喝到胃食道逆流。（圖／楊澍攝）

上張專輯告五人以〈又到天黑〉獲得金曲獎年度歌曲，問及被金曲獎肯定後，這次再出新作品是否會有壓力？團員們都覺得不會有太大的壓力，雲安表示：「我們每次都想全力以赴，自己給自己的壓力好像比金曲獎還要大。」當其中一人壓力或心情不好時，另外兩位團員一定看得出來，哲謙笑說：「因為臉會很臭！」雲安則說他們都是藏不住情緒的人，不過也非常好哄，只要吃到好吃的東西壓力就會消失。

星談心／告五人把飛機當公車在搭　犬青出國旅遊傻眼：興奮不起來

▲若是有團員心情不好，其他人就會帶他去吃美食。（圖／楊澍攝）

由於近期工作滿檔，被問到若是有一周假期最想做什麼？雲安秒答：「待在家裡！我放假最常做的事情就是坐在陽台喝咖啡，看著山發呆，滑限時動態看看謙哥又採收什麼作物。」犬青同樣想在家陪貓咪和家人，認為一回到宜蘭就會轉換成放鬆狀態，附近鄰居也都是他們的粉絲，犬青笑說：「我才剛走進去711，我的貨已經拿出來放好了，店員也把哈密瓜手燈拿出來。」雲安也曾遇過去買早餐，老闆娘從灶台底下掏出兩根手燈，熱情態度讓他直呼超可愛。

星談心／告五人把飛機當公車在搭　犬青出國旅遊傻眼：興奮不起來

▲宜蘭鄉親的熱情讓告五人直呼可愛。（圖／楊澍攝）

曾經站上高雄世運萬人舞台的告五人，最近的演出回歸Live House形式，雲安表示：「不同大小的舞台有不同的美感與成就感，不會覺得唱完世運就只要唱大舞台。」他們先前擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，那屬於告五人的大巨蛋專場是否也不遠了？犬青認為大巨蛋的確是一個很大的目標，「可是我們還是希望世運能夠連唱兩場，這是我們心中的目標。」而他們的Live House巡演結束後，又會唱回大場地，請粉絲們拭目以待。

星談心／告五人把飛機當公車在搭　犬青出國旅遊傻眼：興奮不起來

▲宜蘭鄉親的熱情讓告五人直呼可愛。（圖／楊澍攝）

延伸閱讀
球員騙車1／樂天桃猿「安打王」捲購車風波　車商控隱瞞車況慘賠六位數
撿「32元舊電鍋」送拾荒婦　清潔員遭起訴！同行揭內幕：別怪檢察官
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函　3年遭控2次惡鄰行徑

隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函　3年遭控2次惡鄰行徑

7小時前

快訊／隋棠回擊了！反控管委會「3年疏於盡責」：手邊都留有信函紀錄

快訊／隋棠回擊了！反控管委會「3年疏於盡責」：手邊都留有信函紀錄

4小時前

凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「很糾葛」　認私下有傳訊：他是很重要的朋友

凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「很糾葛」　認私下有傳訊：他是很重要的朋友

17小時前

黃嘉千離婚1年被猜「交新男友」！王偉忠：可以講了 0偽裝被拍現身萬華

黃嘉千離婚1年被猜「交新男友」！王偉忠：可以講了 0偽裝被拍現身萬華

6小時前

籃籃入厝趴「胡瓜送氣派大禮」！阿翔只帶1樣東西糗了：不是說人來就好

籃籃入厝趴「胡瓜送氣派大禮」！阿翔只帶1樣東西糗了：不是說人來就好

9/21 14:06

于朦朧墜樓爆陰謀論「警方發通報打臉謠言」！　調查結果出爐

于朦朧墜樓爆陰謀論「警方發通報打臉謠言」！　調查結果出爐

16小時前

于朦朧生前直播比540手勢　「5字藏頭詩」遭疑求救訊號

于朦朧生前直播比540手勢　「5字藏頭詩」遭疑求救訊號

15小時前

被拱當下一對Lulu、陳漢典！郭書瑤談「玖壹壹春風」笑了：一輩子

被拱當下一對Lulu、陳漢典！郭書瑤談「玖壹壹春風」笑了：一輩子

21小時前

SJ大巨蛋開球「堅持球衣全紮褲子裡」！利特曝真正原因　球迷超感動

SJ大巨蛋開球「堅持球衣全紮褲子裡」！利特曝真正原因　球迷超感動

1小時前

向太也不敢提于朦朧！網友洗版求幫發聲　她秒沉默嘆：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！網友洗版求幫發聲　她秒沉默嘆：這個講不了

9/21 11:14

宋伊人曾和林柏宏合拍《六弄》！捲于朦朧案「爆退追她IG」　網全叫好

宋伊人曾和林柏宏合拍《六弄》！捲于朦朧案「爆退追她IG」　網全叫好

5小時前

Ryu小三女畫家宣布恢單！　突發文喊：已分手勿擾

Ryu小三女畫家宣布恢單！　突發文喊：已分手勿擾

17小時前

熱門影音

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！
周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD

周華健開場「麥克風就凸槌」　笑喊重來：怕你要退20元XD
陳美鳳撞臉王心凌?

陳美鳳撞臉王心凌?
陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！

陳喬恩曾把「離婚」當氣話 Alan聽完哭了：再提就離！
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
被要求和Lulu互罵「卡詞笑場」 陳漢典曝舞台劇：有含「睡」XD

被要求和Lulu互罵「卡詞笑場」 陳漢典曝舞台劇：有含「睡」XD
趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」

趙露思幫經紀人求職　「反正在我這沒得幹了」
Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

Lulu、陳漢典夫妻一起入圍金鐘！　合作前任阿達也被提名…對決小S

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

袁澧林滑手機...許光漢一直出現　「最難吻戲」他笑：這麼久才有標

袁澧林滑手機...許光漢一直出現　「最難吻戲」他笑：這麼久才有標

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

SJ利特投出「神級好球」超專業！　神童擔任主審...狂叫始源OUT

許光漢「看到4層樓人潮」嚇一跳　舔舌頭被抓到羞喊：不要這樣

許光漢「看到4層樓人潮」嚇一跳　舔舌頭被抓到羞喊：不要這樣

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

周華健廣告歌爆紅「靠齊豫推薦」　她笑喊：要接到齊秦的電話了XD

周華健廣告歌爆紅「靠齊豫推薦」　她笑喊：要接到齊秦的電話了XD

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

全智賢自爆每天「回家炫耀」姜棟元　《暴風圈》主演都同歲？互虧全笑翻

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

告五人比鬼兇..飯店進房不說「打擾了」　要鬼滾開：有付錢為什麼要卑微！

告五人比鬼兇..飯店進房不說「打擾了」　要鬼滾開：有付錢為什麼要卑微！

看更多

【這合體炸翻】富邦三本柱舞力全開秀32撞！全場直接暴動

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

李翊君甜讚老公檢場「1最大優點」！　結婚30年...曝光私下真實互動

8分鐘前0

BLACKPINK生啤酒來台！4成員首度合體　量販超市首發開賣時間曝

19分鐘前0

小S入圍金鐘獎：想打給大S　王偉忠公開「私下通話內容」曝她現況

20分鐘前0

《蜘蛛人》拍一半爆意外！湯姆霍蘭德撞擊頭部急送醫　醫證實腦震盪

41分鐘前2

陳漢典上工…LuLu悄愛相隨「王偉忠目睹全程」　被逼問初吻全說了

42分鐘前0

蕭煌奇合體李炳輝！　無預警曝光「重磅喜訊」全場嗨炸

51分鐘前0

藍心湄替江祖平加油「心一樣痛」譴責犯罪！護航《女大》小編：有什麼錯？

1小時前0

爆背刺害死于朦朧「摯友男星發聲了」！　痛訴：惡意轉發深深刺痛我

1小時前10

小龍女李恩菲「樓梯間中空」脫了！倒出超兇上圍 邪惡視角全被拍

1小時前42

于朦朧墜樓亡…陸警排除刑事嫌疑　八點檔男神發聲：真相不能朦朧

讀者迴響

熱門新聞

  1. 隋棠住豪宅欠11萬管理費！管委會怒寄存證信函
    7小時前5256
  2. 快訊／隋棠反擊了！
    4小時前74103
  3. 凱莉哭了！首回應鬧翻呱吉「不想抹滅」
    17小時前2625
  4. 黃嘉千離婚1年「被猜交新男友」
    6小時前166
  5. 籃籃入厝趴「胡瓜送氣派大禮」！
    9/21 14:064
  6. 于朦朧墜樓爆陰謀論「警方發通報打臉謠言」！　調查結果出爐
    16小時前4038
  7. 于朦朧生前直播比540手勢　「5字藏頭詩」遭疑求救訊號
    15小時前5422
  8. 被拱當下一對Lulu、陳漢典！郭書瑤談玖壹壹春風笑了
    21小時前145
  9. SJ大巨蛋開球「堅持球衣全紮褲子裡」！
    1小時前2
  10. 向太也不敢提于朦朧！網洗版求發聲　她秒沉默
    9/21 11:144449
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合