告五人「把飛機當公車在搭」！犬青出國旅遊…結果傻眼了：興奮不起來

▲告五人近幾年的工作行程非常滿。（圖／楊澍攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

新生代天團告五人近年人氣超夯，不僅代言接不完，巡演行程也排得滿滿的，到處飛來飛去對他們來說已經是常態，雲安笑說現在搭飛機就像在搭公車一樣，犬青更分享之前好不容易有時間跟家人出國旅行，但她卻興奮不起來，「我上禮拜好像也是坐同一班飛機去表演，怎麼好像有一種要上班的感覺？」不過雲安說他們已經很習慣這樣的生活，反而覺得滿有趣的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲因為太常搭飛機，犬青連跟家人出國玩都感覺像要去工作。（圖／楊澍攝）



雖然忙著演出，但告五人還是抓緊時間創作，推出了新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，特別前往英國倫敦殿堂級的「艾比路錄音室」錄製，不過預訂的過程困難重重，犬青表示從上個巡演時他們就嘗試預訂，但發現超級困難，幸好唱片公司老闆要他們別放棄，終於訂到了今年過年的檔期，那裡的一切也讓團員們大開眼界，雲安形容錄音室跟台北Legacy差不多大，犬青也興奮說：「那個錄音室的聲音是我們沒有遇過的，走廊上掛了很多厲害音樂人的照片，好夢幻！」

▲告五人推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》，並前往英國錄音。（圖／楊澍攝）



不過文化差異讓告五人吃不消，第一天錄音進度就大Delay，雲安苦笑說：「我們這邊說10點是要開始錄音，他們說10點是開門時間。」但哲謙覺得收穫滿滿，錄音室裡有許多年代久遠的器材，「找出這些器材，讓它發出聲音，對我們來說是很快樂的事情，雖然第一天就Delay我們滿緊張的，但還是要把作品弄成我們想要的聲音，經驗值在那兩個禮拜成長得很快。」

▲哲謙認為到英國錄音後經驗值飛速成長。（圖／楊澍攝）



難得到英國錄音，告五人卻沒有時間出去玩，唯一記得的就是從飯店到錄音室的路，犬青透露他們一天錄音10小時，咖啡幾乎沒有停過，雲安更是喝到胃食道逆流，直呼：「沒辦法，我太需要振奮精神了！」並笑說他們根本是「燃燒生命」在錄音。不過犬青認為這次的經驗與專輯名中的「傻瓜」相呼應，「我們一直在做一些很瘋狂的事情，去英國錄音對我們來說滿遙遠的，這麼遙遠的事情都可以做到，好像沒什麼事情好害怕的。」

▲因為一天要錄音10小時，雲安狂灌咖啡喝到胃食道逆流。（圖／楊澍攝）



上張專輯告五人以〈又到天黑〉獲得金曲獎年度歌曲，問及被金曲獎肯定後，這次再出新作品是否會有壓力？團員們都覺得不會有太大的壓力，雲安表示：「我們每次都想全力以赴，自己給自己的壓力好像比金曲獎還要大。」當其中一人壓力或心情不好時，另外兩位團員一定看得出來，哲謙笑說：「因為臉會很臭！」雲安則說他們都是藏不住情緒的人，不過也非常好哄，只要吃到好吃的東西壓力就會消失。

▲若是有團員心情不好，其他人就會帶他去吃美食。（圖／楊澍攝）



由於近期工作滿檔，被問到若是有一周假期最想做什麼？雲安秒答：「待在家裡！我放假最常做的事情就是坐在陽台喝咖啡，看著山發呆，滑限時動態看看謙哥又採收什麼作物。」犬青同樣想在家陪貓咪和家人，認為一回到宜蘭就會轉換成放鬆狀態，附近鄰居也都是他們的粉絲，犬青笑說：「我才剛走進去711，我的貨已經拿出來放好了，店員也把哈密瓜手燈拿出來。」雲安也曾遇過去買早餐，老闆娘從灶台底下掏出兩根手燈，熱情態度讓他直呼超可愛。

▲宜蘭鄉親的熱情讓告五人直呼可愛。（圖／楊澍攝）



曾經站上高雄世運萬人舞台的告五人，最近的演出回歸Live House形式，雲安表示：「不同大小的舞台有不同的美感與成就感，不會覺得唱完世運就只要唱大舞台。」他們先前擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，那屬於告五人的大巨蛋專場是否也不遠了？犬青認為大巨蛋的確是一個很大的目標，「可是我們還是希望世運能夠連唱兩場，這是我們心中的目標。」而他們的Live House巡演結束後，又會唱回大場地，請粉絲們拭目以待。

▲宜蘭鄉親的熱情讓告五人直呼可愛。（圖／楊澍攝）



延伸閱讀

▸ 球員騙車1／樂天桃猿「安打王」捲購車風波 車商控隱瞞車況慘賠六位數

▸ 撿「32元舊電鍋」送拾荒婦 清潔員遭起訴！同行揭內幕：別怪檢察官

▸ 原始連結