楊貴媚、鍾欣凌哀悼「超人醫師」徐超斌！3年前同框《老少女奇遇記》

記者陳芊秀／綜合報導

被鄉親尊稱為「超人醫師」的排灣族醫師徐超斌於18日晚間不幸病逝，享年58歲。他一生為南迴地區醫療奉獻，致力改善醫療資源不足的問題，3年前曾參加實境節目《老少女奇遇記》，主持人楊貴媚、鍾欣凌相繼發文悼念。

▲「超人醫師」徐超斌病逝，楊貴媚、鍾欣凌發文哀悼。（圖／翻攝自臉書）

楊貴媚悼念徐超斌寫道：「超人醫生，您堅持自己的道路，以充滿正能量最帥的笑容，奉獻了無私的愛與幽默，您是許多人生命中的貴人，因有您有依靠和希望⋯帥，您是愛的使者，散播南迴愛的種子，讓愛綿延⋯。」

鍾欣凌形容徐超斌是「最接近上帝又最忙碌的那位天使」，感謝徐醫師遺留給南迴與大家的愛。文末寫下：「期待您乘願歸來，下次就是回來開心玩樂，不要再有煩心事了，愛您，非常不捨，深深祝福，開心去當您的帥炎柱了喔。」



