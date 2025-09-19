老公當場指認「遇到前砲友」！她KOL身分曝 玉兔傻眼：我還懷孕欸

記者潘慧中／綜合報導

玉兔（鄭如吟）2022年和導演Howard結婚後，同年底生下兒子姆姆，目前懷有二寶。但她最近上節目坦言，夫妻倆有次出席活動到一半，老公突然說「我剛剛遇到一個我以前的砲友」，讓她頓時超吃驚，「我還懷孕欸！」

玉兔最近在《小姐不熙娣》透露懷第一胎時，曾和Howard參加一場活動，老公中途和朋友聊完天後，突然跑回來跟她說「欸我跟妳講，我剛剛遇到一個我以前的砲友」，而且對方是KOL。

事後，Howard解釋他當下有跟前砲友秀一下婚戒，表明自己已婚的身分。至於當時特別跟玉兔說起這件事的原因，他則表示：「這種時候一定要講是因為，我很怕我在跟我老婆講話的時候，她跑過來多說什麼的話，我很難解釋清楚。」

Howard當場有指給玉兔看，想讓老婆知道是哪位KOL，但妻子拒絕了，不願意在心裡留下更多負擔。