羅志祥昔日子弟兵退團單飛　宣告出單曲再出發：放下壓力

記者蔡琛儀／台北報導

詹仕偉2018年以羅志祥子弟兵、男團C.T.O成員出道，今年迎來七週年，他推出全新單曲〈Move〉，用Funk節奏融合復古元素，唱出能量與律動。他直言這首歌既是對自己的召喚，也是對粉絲的回應，希望大家能放下壓力勇敢動起來，以「Now watch me move」宣告全新再出發。

▲詹仕偉推出新歌〈Move〉。（圖／我在娛樂提供）

〈Move〉由詹仕偉與名製作人張博彥聯手打造，強勁貝斯線、靈動吉他加上他獨特嗓音，營造滿滿活力。舞蹈同樣大玩Funk氛圍，副歌群舞帶感十足，其中雙膝跪地動作雖讓他直呼「超痛」，仍堅持保留，展現專業決心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這首歌的Demo其實兩年前就誕生，但因詹仕偉遇上低潮與自我懷疑而擱置，直到朋友鼓勵才完成。他從音樂、舞蹈到MV全程參與，拍攝場景選在大溪義式餐廳，靈感來自《料理鼠王》，他笑說「有人說我長得像小林主廚」，於是乾脆把設定玩進去，把「平凡店員也能追夢」的故事搬上螢幕。

▲詹仕偉被說像《料理鼠王》中的「小林主廚」。（圖／我在娛樂提供）

新歌上線後，他舉辦「MV場景一日遊」帶粉絲做披薩，氣氛宛如追星旅遊團，讓他感動直呼「一切都值得」。接下來更將包下香港叮叮車，開趴邊唱邊玩，把演唱會搬到街頭上，他也預告2026將持續音樂創作，也會挑戰主持與戲劇，展現更成熟多樣的自己。