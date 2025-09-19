ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳沂北市買房「1年半還完千萬」
米塔颱風生成！今起帶來水氣
朱孝天大嘴巴「F4巡演傳喊卡」公司回應了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿夫 林聖夫 Lulu 黃路梓茵 陳漢典 袁艾菲 Ryu Yuma

Sandy「代班8個月」無緣入圍金鐘！吳宗憲談小S回歸《小姐不熙娣》

獨家／Sandy代班8個月無緣入圍金鐘　吳宗憲談小S回歸《小姐不熙娣》

▲Sandy代班主持《小姐不熙娣》首次進棚錄影，與製作人B2、搭檔派翠克合影。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

小S（徐熙娣）與派翠克主持《小姐不熙娣》節目，連2年入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，卻不見代班主持的Sandy（吳姍儒）名字。評審向本刊透露，「今年綜藝節目入圍者都相當優秀，評審團都是依據報名單位送來的影片後，全部看過後選出表現最佳的5位入圍者，但過程中確實沒有看到Sandy主持（小姐不熙娣）的影片。」對於女兒Sandy沒能入圍，吳宗憲也向本刊表示「有沒有得獎沒有那麼在乎，她只是去幫忙而已！」

獨家／Sandy代班8個月無緣入圍金鐘　吳宗憲談小S回歸《小姐不熙娣》

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Sandy代班主持《小姐不熙娣》8個月，卻無緣入圍金鐘。（圖／鏡週刊提供）

Sandy今年2月在製作人B2的拜託下，答應代班主持小S的《小姐不熙娣》節目，至今代班近8個月風波不斷，不僅先後傳出她對素人來賓不友善、把中國大陸男星劉宇寧照片踩在腳底下外，還因為收視下滑，讓她壓力大到在錄影時淚崩攝影棚，如今小S入圍金鐘，外界也猜測小S有可能在金鐘後，回歸主持崗位，屆時Sandy代班任務也將告一段落。

獨家／Sandy代班8個月無緣入圍金鐘　吳宗憲談小S回歸《小姐不熙娣》

▲搭檔派翠克入圍金鐘Sandy社群喊話要他「務必得獎！」（圖／鏡週刊提供）

其實，Sandy代班主持《小姐不熙娣》，7月爆出製作單位有意將小S（徐熙娣）與Sandy同時報名金鐘主持人獎，而引發網友熱議；事後B2坦言是自己有意提報Sandy，但最後決定沒有提報Sandy名字。

獨家／Sandy代班8個月無緣入圍金鐘　吳宗憲談小S回歸《小姐不熙娣》

▲女兒Sandy沒能入圍金鐘，吳宗憲也說出自己看法。（圖／翻攝自社群）

Sandy出道以來主持過不少節目，與老爸吳宗憲主持的《小明星大跟班》節目今年初無預警收攤後，便臨危受命接下《小姐不熙娣》代班主持。被問到未來是否還有機會父女一起主持，吳宗憲直言「機會比較少！」並感性表示，「我很珍惜可以跟她一起工作的美好時光！」但對於女兒Sandy主持《小姐不熙娣》沒報名金鐘獎，則表示「有沒有得獎沒有那麼在乎，她只是去幫忙而已！」至於小S回歸節目時間點，他強調：「他們（小S）的狀態他們自己衡量，Sandy也說『聽他們（製作單位）規劃執行就好了！』」



更多鏡週刊報導
獨家／回歸近了？小S確定出席金鐘頒獎　知情人士：她情緒逐漸穩定
【獨家】【停工療心傷】吳姍儒代班掉業配　小S請假心繫《小姐不熙娣》
Sandy代班《小姐不熙娣》首次錄影　直喊壓力大「當作特別企劃」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」氣到叫醒阿公：為什麼你都沒跟我講

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」氣到叫醒阿公：為什麼你都沒跟我講

21小時前

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

10小時前

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

10小時前

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」釣出本人回應

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」釣出本人回應

13小時前

男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻」

男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻」

12小時前

大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

20小時前

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

9/17 23:18

于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

2小時前

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

12小時前

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

9/18 08:17

祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

3小時前

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

22小時前

熱門影音

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD

周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD
郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

金鍾國結婚劉在錫遵守「12年前約定」　被問「生子計畫」他曝：想要女兒＞＜

金鍾國結婚劉在錫遵守「12年前約定」　被問「生子計畫」他曝：想要女兒＞＜

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

小禎18歲愛女Emma是「熱門商品」　開放她交友「揪高球金牌選手吃晚餐」

小禎18歲愛女Emma是「熱門商品」　開放她交友「揪高球金牌選手吃晚餐」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

看更多

【大安站外驚悚衝突】台大碩士生遭雙節棍猛砸！目擊者嚇傻

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

星光歌手淪通緝犯！賣張學友假票涉詐欺　騙走百萬全還高利貸

8分鐘前10

2月大女兒坐汽座被質疑「用手抱不就好了」！劉雨柔怒：小孩命比你值錢

1小時前51

《731》剖腹產嬰兒是真的！導演「出借1x天大女兒」：道具娃不夠真

1小時前2

獨家／樂團男星「當過BTS保鑣」還和天團成員一起尿尿　超狂經歷曝

1小時前0

9月19日星座運勢／巨蟹座完成階段目標　天蠍感情開花

2小時前51

于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

3小時前33

Sandy「代班8個月」無緣入圍金鐘！吳宗憲談小S回歸《小姐不熙娣》

3小時前36

小S回歸近了？　確定出席金鐘頒獎…知情人士揭她情緒狀態

3小時前43

祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

3小時前31

韓國首映引暴動！粉絲尖叫蓋過主持人　施柏宇感動喊：謝謝沒忘記我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」
    21小時前
  2. 袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！
    10小時前2811
  3. 陳漢典婚後事業超旺　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃
    10小時前18
  4. Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」
    13小時前63
  5. 男星身價上億擁13房產　爆離婚全給前妻
    12小時前244
  6. 大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」
    20小時前
  7. 獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊
    9/17 23:182215
  8. 于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」
    2小時前101
  9. 獨／鄭進一罹癌近況曝光　宣布停拍〈家後〉電影
    12小時前10
  10. 林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！
    9/18 08:17102
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合