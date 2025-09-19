Sandy「代班8個月」無緣入圍金鐘！吳宗憲談小S回歸《小姐不熙娣》

▲Sandy代班主持《小姐不熙娣》首次進棚錄影，與製作人B2、搭檔派翠克合影。（圖／鏡週刊提供）

小S（徐熙娣）與派翠克主持《小姐不熙娣》節目，連2年入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，卻不見代班主持的Sandy（吳姍儒）名字。評審向本刊透露，「今年綜藝節目入圍者都相當優秀，評審團都是依據報名單位送來的影片後，全部看過後選出表現最佳的5位入圍者，但過程中確實沒有看到Sandy主持（小姐不熙娣）的影片。」對於女兒Sandy沒能入圍，吳宗憲也向本刊表示「有沒有得獎沒有那麼在乎，她只是去幫忙而已！」

▲Sandy代班主持《小姐不熙娣》8個月，卻無緣入圍金鐘。（圖／鏡週刊提供）

Sandy今年2月在製作人B2的拜託下，答應代班主持小S的《小姐不熙娣》節目，至今代班近8個月風波不斷，不僅先後傳出她對素人來賓不友善、把中國大陸男星劉宇寧照片踩在腳底下外，還因為收視下滑，讓她壓力大到在錄影時淚崩攝影棚，如今小S入圍金鐘，外界也猜測小S有可能在金鐘後，回歸主持崗位，屆時Sandy代班任務也將告一段落。

▲搭檔派翠克入圍金鐘Sandy社群喊話要他「務必得獎！」（圖／鏡週刊提供）

其實，Sandy代班主持《小姐不熙娣》，7月爆出製作單位有意將小S（徐熙娣）與Sandy同時報名金鐘主持人獎，而引發網友熱議；事後B2坦言是自己有意提報Sandy，但最後決定沒有提報Sandy名字。

▲女兒Sandy沒能入圍金鐘，吳宗憲也說出自己看法。（圖／翻攝自社群）

Sandy出道以來主持過不少節目，與老爸吳宗憲主持的《小明星大跟班》節目今年初無預警收攤後，便臨危受命接下《小姐不熙娣》代班主持。被問到未來是否還有機會父女一起主持，吳宗憲直言「機會比較少！」並感性表示，「我很珍惜可以跟她一起工作的美好時光！」但對於女兒Sandy主持《小姐不熙娣》沒報名金鐘獎，則表示「有沒有得獎沒有那麼在乎，她只是去幫忙而已！」至於小S回歸節目時間點，他強調：「他們（小S）的狀態他們自己衡量，Sandy也說『聽他們（製作單位）規劃執行就好了！』」





