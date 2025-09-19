小S回歸近了？　確定出席金鐘頒獎…知情人士揭她情緒狀態

▲小S連續兩年入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎。（圖／翻攝自小S臉書）

圖文／鏡週刊

小S（徐熙娣）主持《小姐不熙娣》入圍第60屆金鐘獎綜藝節目主持人獎，第一時間她證實10月17日將出席頒獎典禮，甚至傳出她極有可能在金鐘頒獎典禮後回歸工作崗位，讓觀眾們引頸期盼在螢光幕前見到久違的「S姐」身影。知情人士向本刊透露，小S告假《不熙娣》已超過半年，雖她證實出席金鐘獎頒獎典禮，雖回歸日期仍不定，但電視台與製作單位也樂觀看待。

小S自2022年再接「台粽」，搭檔派翠克主持《小姐不熙娣》，當初之所以會接下主持棒，就是因為大S（徐熙媛）認為她還年輕，應該要出來工作，與製作人B2聯手催生《小姐不熙娣》，節目開播至今3年多，卻在今年2月初大S驟逝讓小S難過不已，告假製作單位半年，遲遲走不出喪姊之痛，告假至今8個月，除了找來Sandy（吳姍儒）代班主持外，小S回歸時間點也成為各界關注的焦點。

▲小S告假《小姐不熙娣》至今回歸主持崗位時間點仍不明。（圖／翻攝自小S臉書）

小S向來主持風格犀利，大膽的言論也為節目製造許多效果，當年她在大S鼓勵下接下《小姐不熙娣》主持棒，2024年雖入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，典禮過程中大S不斷關心小S得獎與否，但最終仍與獎座擦身而過。

事隔一年，小S再度入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，讓仍在告假中的她宛如打了一劑強心針，知情人士透露，雖小S尚未正式敲定回歸日期，但能答應出席金鐘，代表她情緒已逐漸穩定，製作單位與電視台也樂觀等待她短期內回歸主持崗位。

