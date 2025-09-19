獨家／樂團男星「當過BTS保鑣」還和天團成員一起尿尿　超狂經歷曝

記者蔡琛儀／專訪

雙人樂團「忒修斯」由劉正、翔煜組成，近日推出新專輯《未擇之路（凡勢我）》。團員劉正以前打過曲棍球，身材較壯碩，還曾在台灣知名保鑣公司短暫打工，負責過南韓天團BTS防彈少年團、美國傳奇樂團槍與玫瑰的保安工作。他笑說，對BTS最震撼的印象就是「耳朵超痛，因為粉絲尖叫聲太嗨」，還要在搖滾區抓偷拍，甚至看過粉絲因化妝品不能帶進場，把東西直接藏在草叢裡。

▲忒修斯由劉正（左）、翔煜組成。（圖／記者徐文彬攝）

與槍與玫瑰的互動更讓他難忘，劉正爆料，某次執勤時上廁所，竟碰上吉他手Slash走到他身邊一起如廁，「我內心真的在尖叫，但表面還是裝冷靜，上完馬上閃人。」他也透露，槍與玫瑰演唱會後台的buffet菜色非常豪華，團員更享有一人一台保母車。有趣的是，他甚至還在執勤時被販賣部店員認出身分。

翔煜則身兼多職，除了歌手身份，還投身數位廣告行銷，負責東南亞市場開發，同時擔任嘻哈與搖滾音樂廠牌「label」的營運長，旗下有嘻哈歌手愛蜜莉、樂團鹿洐人等。音樂之外的多重身分，讓他在經濟上更為穩定。

▲▼忒修斯已經成軍十年。（圖／記者徐文彬攝）

相較之下，劉正由於專心投入音樂，導致家傳牛肉麵店常常得要關店休息，因此受影響收入銳減，一度發不出員工薪水，只能硬著頭皮向翔煜借下六位數資金，暫時度過難關，目前牛肉麵店已經收攤，劉正也在慢慢償還。翔煜則透露，自己見過朋友因缺錢淪為詐騙車手，最後鋃鐺入獄，因此擔心劉正若為錢所困，可能誤入歧途，才決定伸出援手。

翔煜強調，借錢仍有原則，「之前也有人來借，我說可以，但要走公司流程，對方甚至想拿破舊摩托車抵押。」最後當然沒借成。而兩人也將於明（20日）晚在三創Clapper Studio開唱，購票可洽ibon售票系統。

▲▼忒修斯成員彼此還有借貸關西。（圖／記者徐文彬攝）