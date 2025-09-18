曾莞婷入圍金鐘放縱吃喝　憂紅毯形象失控：每天這樣沒問題嗎？

記者王靖淳／綜合報導

女星曾莞婷憑藉《影后》入圍本屆金鐘戲劇節目女配角獎，目前人在韓國的她，今（18）日透過社群發文，分享隨著金鐘獎頒獎典禮將近的真實心境。

▲曾莞婷。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

曾莞婷似乎對於金鐘獎前的忌口，感到了不小的壓力。她在文中以自問自答的方式，寫下：「請問要走紅毯的女明星，每天這樣吃吃喝喝是沒問題的嗎？」，接著更揭露自己會在紅毯前徹底失守的原因。她表示自己之所以會，不小心地每天這樣吃吃喝喝，並非自制力不足，而是因為近期的生活，實在是過得太過幸福，讓她覺得福氣滿滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾莞婷入圍金鐘戲劇節目女配角獎。（圖／翻攝自Facebook／曾莞婷）

事實上，曾莞婷在得知入圍金鐘獎後，除了坦言自己狂哭外，同時也直呼：「沒有辦法平復，也不敢相信真的是真的，直到來自四面八方的祝福，我開始有點真實感，因為不敢面對特地都躲到韓國了，沒想到這次真的被看到了，很感謝評審們給我的肯定，能夠以這個角色被看見，對我來說是一種很大的鼓勵。」事後她也在社群感動發聲：「每年都只能在電視前面為大家鼓掌，這次我可以親自坐在台下，大聲告訴人家我是入圍者，金鐘60我來了！」