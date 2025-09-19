張艾嘉獲「山茶花獎」感性告白！　監製新作《他年她日》釜山影展門票秒殺

記者蕭采薇／台北報導

《他年她日》監製張艾嘉，一身典雅現身釜山影展開幕典禮，獲頒「山茶花獎」，表彰女性影人在電影領域的卓越成就。縱橫影壇逾50年的張艾嘉，主演超過百部電影，並獲頒多項國際榮譽，她以溫暖動人的英文致詞表示：「能獲得這個獎，我心中充滿感激。自1972年拍攝第一部作品起，我便深深愛上電影，無論成為妻子或母親，都從未離開過電影。挑戰雖多，但正是挑戰推動我前進。」

▲《他年她日》監製張艾嘉開心獲頒釜山影展年度「山茶花獎」。（圖／甲上娛樂提供）

張艾嘉也特別提到，很高興能帶著自己最新監製作品《他年她日》於釜山影展世界首映，感性說道：「我依然在這裡，仍然努力工作，這是幸福的事。」現場觀眾報以熱烈掌聲，將典禮氣氛推向高潮。



而本屆釜山影展的焦點不僅止於榮譽頒獎，更是因為張艾嘉監製、許光漢及袁澧林主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》即將於9月21日在釜山電影中心BIFF劇院舉行世界首映而造成門票秒殺轟動，屆時，張艾嘉將攜手與導演龔兆平、許光漢、袁澧林及現場5千名觀眾，一同見證這部跨越時空的奇幻愛情鉅片。

▲許光漢（右起）在《他年她日》飾演的「薯仔」，與陳澤耀飾演的弟弟「番茄」、韓佩瑤飾演的青梅竹馬「巧兒」從小互相照應，感情甚篤。（圖／甲上娛樂提供）

電影《他年她日》由監製張艾嘉與導演龔兆平共同編劇，由許光漢飾演來自「長年區」的少年薯仔，與袁澧林飾演的「優日區」醫生安晴相遇展開一場奇幻愛情，由於安晴的一天對薯仔來說已度過365天，兩人因時間差而註定無法在同一時空長久相守，卻仍用盡力氣去傳遞愛與思念，情節感人至深。

▲許光漢（左）在片場不僅融入角色，還經常向導演龔兆平提出創意，為故事加分。（圖／甲上娛樂提供）



在最新曝光「他年她日 那些開始的故事」系列幕後花絮「薯仔與安晴篇」中，許光漢談及自己初讀劇本便對薯仔的世界觀有一定的想像，並深受情節感動，直呼：「有幾個地方真的會直接流淚。」而袁澧林也提到每次想到角色安晴的掙扎都會心酸不已：「現在想到都很想哭！我覺得愛情不是某種既定形式，而是一種直覺。這部片讓我更相信，人和人的連結，唯有用心才感受得到。」

▲《他年她日》是袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作的奇幻愛情電影，囊括跨時空愛情及動人手足情誼。（圖／甲上娛樂提供）

導演龔兆平用時間流速與重力大小截然不同的兩個虛構世界設定，去襯托愛情的純粹，他表示：「電影以安晴的視角敘述薯仔不平凡的一生，薯仔在追逐愛情的過程中成長，並在與安晴的相識、相戀、相知中，找到生命的責任與意義。」張艾嘉也表示：「愛是可以改變一個人的。」

▲許光漢（右）與陳澤耀（左）在《他年她日》飾演一對感情深厚的兄弟。（圖／甲上娛樂提供）

除愛情主線外，《他年她日》也描繪許光漢與陳澤耀飾演的「薯仔」與「番茄」兄弟深厚相依情感。番茄自小體弱多病，薯仔為了照顧弟弟不惜鋌而走險到醫院偷藥，而因口吃不擅言詞的番茄，則以口琴取代聲音，將情感寄託於樂音之中。

「不用怕，有我在」是兄弟倆之間不需多言就能心意相通的默契台詞。陳澤耀透露，當初為了迅速與許光漢、韓佩瑤等長年區演員培養默契，他向劇組借了一顆籃球，揪大家下戲後一起去運動、流流汗，「沒想到這樣的小舉動，真的讓我們迅速熟絡起來，也多了好多歡笑的回憶。」

▲陳澤耀為了「番茄」一角苦練口琴。（圖／甲上娛樂提供）

在「番茄」的人物設定上，張艾嘉提議加入口吃與口琴元素，立刻讓角色立體起來，而陳澤耀為了揣摩角色，特別拜訪香港口吃協會，也苦練口琴多時，最後在殺青時額外練了一首〈愛的代價〉驗收成果，令張艾嘉與劇組動容不已。導演龔兆平也盛讚陳澤耀的用心演繹：「阿澤在片場總讓人放心，他演的番茄情感細膩真摯，即使多次重拍哭戲，也依然能觸動人心。」

談及其他要角，導演龔兆平分享選角趣事，表示「小薯仔」一角很早就進行海選，有一天副導拿來王子軒的照片，與許光漢相似度極高，導演見了本人之後更加確定：「子軒的氣質很好，性格純真，簡直跟光漢無縫銜接。」導演立刻將王子軒與許光漢的照片拼在一起發給張艾嘉看，兩人竟神似到讓張艾嘉誤以為是「AI生成照」，笑翻導演。

▲《他年她日》飾演「小薯仔」的王子軒（左）與許光漢相似度極高。（圖／甲上娛樂提供）

至於和薯仔、番茄從小一起長大、相互照應的青梅竹馬「巧兒」，是張艾嘉靈光一閃提議由果實文教基金會的演員韓佩瑤出演，她的大剌剌直爽模樣讓角色鮮明獨特，與來自優日區形象高冷且壓抑情感的安晴，堪稱最佳對照組。「光林CP」許光漢及袁澧林也將於20日，現身LaLaport南港1F中央廣場，舉辦電影預售票見面會，《他年她日》將於10月3日上映。