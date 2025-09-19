ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳沂北市買房「1年半還完千萬」
米塔颱風生成！今起帶來水氣
朱孝天大嘴巴「F4巡演傳喊卡」公司回應了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

阿夫 林聖夫 Lulu 黃路梓茵 陳漢典 袁艾菲 Ryu Yuma

張艾嘉獲「山茶花獎」感性告白！　監製新作《他年她日》釜山影展門票秒殺

記者蕭采薇／台北報導

《他年她日》監製張艾嘉，一身典雅現身釜山影展開幕典禮，獲頒「山茶花獎」，表彰女性影人在電影領域的卓越成就。縱橫影壇逾50年的張艾嘉，主演超過百部電影，並獲頒多項國際榮譽，她以溫暖動人的英文致詞表示：「能獲得這個獎，我心中充滿感激。自1972年拍攝第一部作品起，我便深深愛上電影，無論成為妻子或母親，都從未離開過電影。挑戰雖多，但正是挑戰推動我前進。」

▲《他年她日》監製張艾嘉開心獲頒釜山影展年度「山茶花獎」。（圖／甲上娛樂提供）

▲《他年她日》監製張艾嘉開心獲頒釜山影展年度「山茶花獎」。（圖／甲上娛樂提供）

張艾嘉也特別提到，很高興能帶著自己最新監製作品《他年她日》於釜山影展世界首映，感性說道：「我依然在這裡，仍然努力工作，這是幸福的事。」現場觀眾報以熱烈掌聲，將典禮氣氛推向高潮。
 
而本屆釜山影展的焦點不僅止於榮譽頒獎，更是因為張艾嘉監製、許光漢及袁澧林主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》即將於9月21日在釜山電影中心BIFF劇院舉行世界首映而造成門票秒殺轟動，屆時，張艾嘉將攜手與導演龔兆平、許光漢、袁澧林及現場5千名觀眾，一同見證這部跨越時空的奇幻愛情鉅片。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《他年她日》是袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作的奇幻愛情電影。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢（右起）在《他年她日》飾演的「薯仔」，與陳澤耀飾演的弟弟「番茄」、韓佩瑤飾演的青梅竹馬「巧兒」從小互相照應，感情甚篤。（圖／甲上娛樂提供）

電影《他年她日》由監製張艾嘉與導演龔兆平共同編劇，由許光漢飾演來自「長年區」的少年薯仔，與袁澧林飾演的「優日區」醫生安晴相遇展開一場奇幻愛情，由於安晴的一天對薯仔來說已度過365天，兩人因時間差而註定無法在同一時空長久相守，卻仍用盡力氣去傳遞愛與思念，情節感人至深。

▲《他年她日》是袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作的奇幻愛情電影。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢（左）在片場不僅融入角色，還經常向導演龔兆平提出創意，為故事加分。（圖／甲上娛樂提供）

在最新曝光「他年她日 那些開始的故事」系列幕後花絮「薯仔與安晴篇」中，許光漢談及自己初讀劇本便對薯仔的世界觀有一定的想像，並深受情節感動，直呼：「有幾個地方真的會直接流淚。」而袁澧林也提到每次想到角色安晴的掙扎都會心酸不已：「現在想到都很想哭！我覺得愛情不是某種既定形式，而是一種直覺。這部片讓我更相信，人和人的連結，唯有用心才感受得到。」

▲《他年她日》是袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作的奇幻愛情電影。（圖／甲上娛樂提供）

▲《他年她日》是袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作的奇幻愛情電影，囊括跨時空愛情及動人手足情誼。（圖／甲上娛樂提供）

導演龔兆平用時間流速與重力大小截然不同的兩個虛構世界設定，去襯托愛情的純粹，他表示：「電影以安晴的視角敘述薯仔不平凡的一生，薯仔在追逐愛情的過程中成長，並在與安晴的相識、相戀、相知中，找到生命的責任與意義。」張艾嘉也表示：「愛是可以改變一個人的。」

▲《他年她日》是袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作的奇幻愛情電影。（圖／甲上娛樂提供）

▲許光漢（右）與陳澤耀（左）在《他年她日》飾演一對感情深厚的兄弟。（圖／甲上娛樂提供）

除愛情主線外，《他年她日》也描繪許光漢與陳澤耀飾演的「薯仔」與「番茄」兄弟深厚相依情感。番茄自小體弱多病，薯仔為了照顧弟弟不惜鋌而走險到醫院偷藥，而因口吃不擅言詞的番茄，則以口琴取代聲音，將情感寄託於樂音之中。

「不用怕，有我在」是兄弟倆之間不需多言就能心意相通的默契台詞。陳澤耀透露，當初為了迅速與許光漢、韓佩瑤等長年區演員培養默契，他向劇組借了一顆籃球，揪大家下戲後一起去運動、流流汗，「沒想到這樣的小舉動，真的讓我們迅速熟絡起來，也多了好多歡笑的回憶。」

▲《他年她日》是袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作的奇幻愛情電影。（圖／甲上娛樂提供）

▲陳澤耀為了「番茄」一角苦練口琴。（圖／甲上娛樂提供）

在「番茄」的人物設定上，張艾嘉提議加入口吃與口琴元素，立刻讓角色立體起來，而陳澤耀為了揣摩角色，特別拜訪香港口吃協會，也苦練口琴多時，最後在殺青時額外練了一首〈愛的代價〉驗收成果，令張艾嘉與劇組動容不已。導演龔兆平也盛讚陳澤耀的用心演繹：「阿澤在片場總讓人放心，他演的番茄情感細膩真摯，即使多次重拍哭戲，也依然能觸動人心。」

談及其他要角，導演龔兆平分享選角趣事，表示「小薯仔」一角很早就進行海選，有一天副導拿來王子軒的照片，與許光漢相似度極高，導演見了本人之後更加確定：「子軒的氣質很好，性格純真，簡直跟光漢無縫銜接。」導演立刻將王子軒與許光漢的照片拼在一起發給張艾嘉看，兩人竟神似到讓張艾嘉誤以為是「AI生成照」，笑翻導演。

▲《他年她日》是袁澧林（左起）、許光漢、陳澤耀首度合作的奇幻愛情電影。（圖／甲上娛樂提供）

▲《他年她日》飾演「小薯仔」的王子軒（左）與許光漢相似度極高。（圖／甲上娛樂提供）

至於和薯仔、番茄從小一起長大、相互照應的青梅竹馬「巧兒」，是張艾嘉靈光一閃提議由果實文教基金會的演員韓佩瑤出演，她的大剌剌直爽模樣讓角色鮮明獨特，與來自優日區形象高冷且壓抑情感的安晴，堪稱最佳對照組。「光林CP」許光漢及袁澧林也將於20日，現身LaLaport南港1F中央廣場，舉辦電影預售票見面會，《他年她日》將於10月3日上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張艾嘉

推薦閱讀

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」氣到叫醒阿公：為什麼你都沒跟我講

遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」氣到叫醒阿公：為什麼你都沒跟我講

21小時前

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！　釣出尪羞喊：每天流鼻血

10小時前

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

陳漢典結婚後事業超旺！　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃回覆

10小時前

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」釣出本人回應

Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」釣出本人回應

13小時前

男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻」

男星身價上億「忠孝東路擁13房產」　爆離婚淨身出戶「全給前妻」

12小時前

大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」！門一開竟是大咖女歌手 結局反轉

20小時前

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

獨家／男星入住高級Villa「半夜浴室傳腳步聲」　睜眼竟見2女站床邊！

9/17 23:18

于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

2小時前

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

獨／71歲鄭進一罹膀胱癌...近況曝光　宣布〈家後〉電影無限期停拍！

12小時前

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！結婚10年「想清楚再跳入」她建議超中肯

9/18 08:17

祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

3小時前

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

快訊／粿粿、范姜彥豐爆婚變「撫養權談不攏」　最糟打官司…公司回應

22小時前

熱門影音

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身

前夫是邱復生！　76歲洪小喬神隱N年現身
盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」

小禎18歲女兒Emma超正　母女出門「一起被搭訕」
阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD
梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！
周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD

周杰倫幫阿Ken宣傳副業　狂吐槽「蓋過主業」XD
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD
郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉

郭書瑤被認成安心亞 高EQ回應...寵粉唱〈呼呼〉
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

許光漢35歲被喊「人夫感」幽默回應　 穿搭像李子維...他：五六年前的名字

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

羅志祥重拾主持「拿《娛百》哏自嘲」　小鐘虧吳宗憲：最近沒節目XD

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

黃仲崑手抖自曝「有帕金森氏症」　嫩妻Lulu吐槽：他只是不想工作！

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

金鍾國結婚劉在錫遵守「12年前約定」　被問「生子計畫」他曝：想要女兒＞＜

金鍾國結婚劉在錫遵守「12年前約定」　被問「生子計畫」他曝：想要女兒＞＜

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

小禎18歲愛女Emma是「熱門商品」　開放她交友「揪高球金牌選手吃晚餐」

小禎18歲愛女Emma是「熱門商品」　開放她交友「揪高球金牌選手吃晚餐」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

看更多

【泰格與雪兒】離我遠一點

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

星光歌手淪通緝犯！賣張學友假票涉詐欺　騙走百萬全還高利貸

7分鐘前10

2月大女兒坐汽座被質疑「用手抱不就好了」！劉雨柔怒：小孩命比你值錢

1小時前51

《731》剖腹產嬰兒是真的！導演「出借1x天大女兒」：道具娃不夠真

1小時前2

獨家／樂團男星「當過BTS保鑣」還和天團成員一起尿尿　超狂經歷曝

1小時前0

9月19日星座運勢／巨蟹座完成階段目標　天蠍感情開花

2小時前51

于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」斥娛樂圈噁心

3小時前33

Sandy「代班8個月」無緣入圍金鐘！吳宗憲談小S回歸《小姐不熙娣》

3小時前36

小S回歸近了？　確定出席金鐘頒獎…知情人士揭她情緒狀態

3小時前43

祈錦鈅被爆婚變幽默自嘲：第一次不熟練　親揭追求者不斷

3小時前31

韓國首映引暴動！粉絲尖叫蓋過主持人　施柏宇感動喊：謝謝沒忘記我

讀者迴響

熱門新聞

  1. 遊覽車播謎片！阿嬤「看到震驚一幕」
    21小時前
  2. 袁艾菲「難得解放內衣」炸超兇事業線！
    10小時前2811
  3. 陳漢典婚後事業超旺　網讚「Lulu旺夫」釣出本尊放閃
    10小時前18
  4. Ryu急徵剪輯師認快垮了　 網推「找Yuma」
    13小時前63
  5. 男星身價上億擁13房產　爆離婚全給前妻
    12小時前244
  6. 大車開上山…鄰全以為「送人回家斷氣」
    20小時前
  7. 獨／男星入住Villa「半夜浴室傳腳步聲」竟見2女站床邊
    9/17 23:182215
  8. 于朦朧墜樓在場友人全消失！男星「只想要一個真相」
    2小時前101
  9. 獨／鄭進一罹癌近況曝光　宣布停拍〈家後〉電影
    12小時前10
  10. 林依晨尪：沒人像我這麼認識妳！
    9/18 08:17102
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合