QWER手燈遭批抄襲！　THE BOYZ粉絲怒抗議：擴音器是THE BOYZ的

記者張筱涵／綜合報導

韓女團QWER將於近期舉辦世界巡迴演唱會《ROCKATION》，官方日前公開了首場首爾演唱會的周邊商品，其中首次亮相的官方應援棒卻立刻引發爭議，被質疑設計相似THE BOYZ的應援棒，引起THE BOYZ粉絲不滿。

▲QWER應援手燈（圖上）被指抄襲THE BOYZ應援手燈。（圖／翻攝自X）



QWER的應援棒採用白色擴音器造型，中間印有團體Logo，購買支架套組還可搭配底座使用。然而，THE BOYZ粉絲指出，THE BOYZ在2021年就推出同樣為愛心造型的擴音器應援棒，且該設計已於2022年由製作公司Copan Global登錄專利，具有設計權保護。

[廣告]請繼續往下閱讀...

THE BOYZ粉絲群體抗議，並發起「禁止QWER抄襲THE BOYZ擴音器」、「擴音器就是THE BOYZ應援棒」等話題串聯聲援。

爭議發酵後，QWER成員Siyeon在個人帳號上發文，興奮寫下「終於有了應援棒」，還提醒粉絲「不要像我一樣丟擴音器」，引來網友批評「搶走前輩團體的象徵還敢開心發文」。她隨後回應「我以前是日本偶像，從未收過星星氣球（即斗內）」等語，但相關留言被截圖流傳，外界批評她與網友「鬥氣」處理不當。

THE BOYZ的應援棒自推出以來，在K-POP粉絲圈以獨特造型掀起熱潮，甚至衍生出粉絲依照成員代表色進行彩繪的風潮。若QWER的應援棒被認定涉及侵權，依《設計保護法》，可能面臨最高7年以下有期徒刑或1億韓元以下罰金。

目前QWER所屬經紀公司Tamago Production與THE BOYZ所屬公司One Hundred均未針對爭議發表正式立場，事件仍持續延燒。