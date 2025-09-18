「幻想我跟各種男人外遇」伴郎、快遞都懷疑　女星怒控總裁前夫！

記者黃庠棻／台北報導

44歲大陸女星孫菲菲有著清純、氣質的外貌，同時擁有深厚的古典舞蹈底子，曾演出電視劇《北京我的愛》、《美人心計》、《宮鎖珠簾》等，與美籍華人總裁老公結婚後，逐漸淡出演藝圈，沒想到她卻在13日宣布離婚消息，又在今（18）日發文控訴前夫「總是幻想我跟各種男人外遇」，火速登上微博熱搜。

▲孫菲菲控訴前夫「總是幻想我跟各種男人外遇」。（圖／翻攝自微博／孫菲菲）

孫菲菲日前首度證實自己已離婚，寫下「沒有必要假裝婚姻美滿的樣子，現在很好，謝謝朋友們一直以來的關注，毫無束縛，做回自己，雖不完美，但很完整！」同時透露總裁老公雖擁有高學歷，卻質疑兒子不是自己親生的，她為拯救婚姻跑去做親子鑒定，報告上寫著「支持99.99%親子關係」。

沒想到這個結果沒讓丈夫放心，孫菲菲爆料前夫荒謬地向她抱怨「還有0.001%的可能性不是我的！」讓她瞬間心死。今（18）日孫菲菲再度發出長文痛訴前夫「總是幻想我跟各種男人外遇」，包含快遞員、淘寶賣貨的人，甚至是結婚時的伴郎都被對方懷疑過。

對此，孫菲菲進一步解釋，過去前夫有段時間在美國工作，腰部疼痛發作，她馬上飛到美國照顧對方，每天煮飯、收拾家中出租給留學生的公共區域，如此費心、努力對待，換來的竟是前夫的指責，除了抱怨飯不好吃、照顧不周，甚至被對方指控「虐待」。

而孫菲菲為了避免爭吵，自己跑到公共區域待著，沒想到前夫更加地施加冷暴力，某一次兩人又爆發激烈爭吵，對方脫口而出「妳以為妳跟那個誰誰在一起我不知道嗎？」讓她瞬間傻眼，馬上理解對方冷暴力是幻想她與房客有不正當關係，心碎的她馬上回應前夫「你自己的心有多骯髒，就會把別人想得有多髒！」

文末，孫菲菲感嘆寫下「我的這段關係，總感覺有一雙大手不斷地把我推出婚姻的門外。」抒發了離婚後的心情，而她的發文也引起許多網友回應，紛紛心疼留言「他心理有問題吧」、「以後好好過日子吧」、「這樣的行為根本是家暴」，引起熱議。

