「星光幫」差點能合體開唱！　盧學叡默認與他斷聯：不知怎麼聯絡

記者蔡琛儀／台北報導

「星光幫」歌手盧學叡今（18日）出席UIA聯合國際救援記者會，擔任「旅行安心大使」協助推廣海外旅行如何利用保險正確的避險，以及善用保險公司提供的海外急難救助服務。他日前推出全新單曲〈在你落下時，有我〉，透露歌曲是紀錄以前經歷經濟與情緒低潮的作品，今盧學叡也解釋，經濟低潮是他之前和唱片公司解約後，一度存款只剩237元的情況，但現在已順利度過。

▲盧學叡走過低潮，心態變得更加成熟。（圖／記者黃克翔攝）

盧學叡坦言，當時眼見其他星光戰友各自發展，「當然會羨慕，心態上難免會，畢竟以前大家一起比賽這麼多，一定會羨慕嫉妒恨，會覺得他有為什麼我沒有，我也沒有比較差。」走過那段低潮。他反而慶幸是在年紀較小時就遇到這個狀況，現在心態也變得更成熟，疫情期間還曾去學校演講，分享關於心態調整的想法。

近年樂壇頻頻吹起「回憶殺」、「Y2K」等風潮，也有解散已久的團體重返舞台演出，被問到當年紅極一時的「星光幫」是否也有可能合體開唱？盧學叡坦言，當初「星光」10年的時候，確實有人想找他們表演，「但現在都18年了，也沒有成功。」更開玩笑說：「如果當時有回憶殺成功的話，說不定我就不會有經濟危機。」也許願若未來還有機會，希望能召集至少前15強的人，也盼當年的導師黃韻玲、袁惟仁有機會能來看看。

▲盧學叡坦言多年前曾有人想找「星光幫」合體開唱。（圖／記者黃克翔攝）

他透露在低潮時，同樣是《星光》好友的徐凱希給予他相當重要的支持，只要發現他很久沒出現在社群，或是發了低潮文，就會立刻傳訊息關心他，也與《超偶2》符瓊音一直保持聯絡；至於和其他《星光》戰友是否還有聯絡？盧學叡說和大部分人有個群組，唯獨楊宗緯不在，不過之前楊宗緯從舞台上不慎摔落，至今還在休養，盧學叡表示，看到消息後有想要關心他，「但不知道怎麼聯絡，後來蠻快看到他有（報平安）。」等於承認與楊宗緯完全失聯。